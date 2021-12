Oberbürgermeister-Wahlkampf in Dresden: Alles hängt von Hilbert ab

Dresden

Immerhin: Der Termin für die Oberbürgermeister-Wahl im nächsten Jahr steht so gut wie fest: Am 12. Juni werden die Dresdnerinnen und Dresdner an die Wahlurnen gerufen, um ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Der Ausschuss für Allgemeine Verwaltung hat den Termin jetzt mit großer Mehrheit gebilligt, die Zustimmung des Stadtrats gilt als reine Formsache.

Es bleibt nur noch ein halbes Jahr

Heißt: Die Parteien und Wählerinitiativen haben noch ein halbes Jahr Zeit für den Wahlkampf. Die Hauptsache für einen Wahlkampf fehlt aber noch. Offiziell hat sich noch nicht eine Persönlichkeit zu einer Kandidatur für die OB-Wahl bekannt. Die Gerüchteküche kocht, alle warten auf ein Signal des Amtsinhabers. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) will erst Anfang des nächsten Jahres erklären, ob er sich um eine zweite Amtszeit bewirbt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tritt Hilbert an – und viele Anzeichen deuten darauf hin – dürften es andere Bewerber nicht besonders leicht haben, ihm den Chefsessel streitig zu machen. Eine Wechselstimmung ist in Dresden nicht zu beobachten. So streitbar Hilbert auch immer sein mag, er dürfte mit seinem Bekanntheitsgrad und seiner Programmatik durchaus punkten. Sollte Hilbert aber nicht antreten, dann würden die Karten komplett neu gemischt werden. Deshalb wagt sich trotz des fortgeschrittenen Zeitpunkts noch niemand aus der Deckung.

Pallas und Schollbach greifen an

Allenfalls eine Verschärfung des politischen Tonfalls – der SPD-Stadtvorsitzende Albrecht Pallas griff Hilbert jetzt wegen der Weihnachtsmärkte an, Linke-Stadtratsfraktionsvorsitzender André Schollbach kritisierte das Corona-Krisenmanagement des OB scharf – läutet den Wahlkampf ein. Pallas und Schollbach gelten als mögliche OB-Kandidaten ihrer Parteien.

Die CDU verhält sich still

Völlig still verhält sich die CDU, die Partei befindet sich nach den schweren Niederlagen bei den vergangenen Wahlen im Selbstfindungsprozess. Der Kreisvorstand sinniert jetzt in einem Schreiben an die Mitglieder, das den DNN vorliegt, über die Frage, was das Beste für Dresden denn sein könnte. „Wir sehen für die CDU Dresden realistische Chancen zur Durchsetzung eines bürgerlichen Kandidaten“, heißt es darin. Die Parteispitze führe noch Gespräche mit geeigneten Personen.

Lesen Sie auch Stellt die CDU in Dresden einen Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl?

Sehnsucht nach einer Orosz oder einem Wagner

Kultusminister Christian Piwarz war für eine Kandidatur bei den Christdemokraten im Gespräch, aber auch Kulturministerin Barbara Klepsch wurde genannt. Der Stadtratsfraktionsvorsitzende Peter Krüger soll Ambitionen angemeldet haben – für den Kreisvorstand sind das reine Spekulationen. „Wir werden in unserer Entscheidung darauf achten, nur eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu unterstützen, die oder der unsere Themen und Positionen unter anderem in den Bereichen Wirtschaft, Verkehr, Wohnen, Sicherheit und Bildung in den Wahlkampf trägt. Dresden braucht Oberbürgermeister, die die Stadt in die Zukunft führen und für eine gute Politik für alle Bürgerinnen und Bürger stehen. Herbert Wagner und Helma Orosz waren solche Persönlichkeiten“, schwelgt der Kreisvorstand in der Erinnerung.

Die Wahlkampfkasse ist alles andere als prall gefüllt

Aktuell sind eine Orosz oder ein Wagner nicht in Sicht, was durchaus bedeuten könnte: Die CDU unterstützt den Amtsinhaber, wenn er denn antritt. „Wir bereiten das Thema der OB-Wahl bereits seit einiger Zeit strategisch vor“, verspricht die Parteispitze den Mitgliedern. Dabei dürfte die finanzielle Situation des Kreisverbands durchaus eine Rolle spielen. Die Leipziger Christdemokraten hatten jüngst im OB-Wahlkampf gut 800 000 Euro eingesetzt, in zwei Wahlgängen, wohlgemerkt. In einen zweiten Wahlgang müsste es ein CDU-Bewerber in Dresden erst einmal schaffen, und prall gefüllt ist die Wahlkampfkasse nun wahrlich nicht.

Von Thomas Baumann-Hartwig