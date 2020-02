Dresden

Michael Finken ist neuer Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Dresden-West. Der 44-jährige Physiker tritt die Nachfolge von Jessica Markert an, die dem Ortsverein vier Jahre lang vorstand und nicht zur Wiederwahl antrat. Die SPD-Mitglieder im Westen wählten am Montagabend ihren Vorstand. Finken arbeitet in der Dresdner Halbleiterindustrie, er ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

Für die nächsten zwei Jahre hat sich der neue Vorsitzende viel vorgenommen: „Wir möchten als SPD im Dresdner Westen Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger sein. Mit unserem mobilen Bürgerbüro werden wir vor Ort ansprechbar sein um lokale Themen aufzunehmen. Als Kernaufgabe der SPD im Dresdner Westen und der SPD insgesamt sehe ich vor allem die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.“

Leonard Arning wurde als stellvertretender Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Neuer Schatzmeister ist Christian Scholz, der den langjährigen Schatzmeister und ehemaligen Vorsitzenden Uwe Tischer ablöst.

Von tbh