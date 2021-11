Neue Wartehäuschen für Bus und Bahn in Dresden: Es gibt wieder Zoff

Dresden

Dresden erhält ab 2023 neue Wartehäuschen für Bus- und Straßenbahnhaltestellen. Das hat der Stadtrat so beschlossen. Es gab vor dem Beschluss im April riesigen Zoff und bei der Abstimmung eine knappe Mehrheit. Fraktionen wie Die Linke sprachen von „ökologischem und ökonomischen Wahnsinn“.

Die Verwaltung befinde sich inmitten der Vorbereitungen für die Umbauphase, teilte Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) jetzt den Mitgliedern des Bauausschusses mit. „Es geht darum, einen koordinierten Austausch der Werbeträger und Fahrgastunterstände bestmöglich zu realisieren.“ Die Verwaltung habe bereits Gespräche mit den derzeitigen Vertragspartnern Ströer GmbH und Wall GmbH geführt, aber auch mit SachsenEnergie und den Dresdner Verkehrsbetrieben.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis zu 800 Wartehäuschen könnten ausgetauscht werden. Damit die Fahrgäste nicht im Regen stehen, muss der Austausch reibungslos funktionieren. Falls es dazu kommen sollte: Der neue Vertragspartner kann auch die alten Fahrgastunterstände zum Restbuchwert von den bisherigen Partnern übernehmen. Am Freitag ist die Angebotsfrist abgelaufen. Die Stadt hatte ihre Außenwerberechte europaweit ausgeschrieben, bis Freitag konnten Unternehmen ihre Angebote einreichen. Doch kurz vor dem Fristablauf gab es neuen Zoff.

Viele wichtige Fragen offen

In einem persönlichen Schreiben wenden sich die Fraktionsvorsitzenden von CDU und FDP im Stadtrat, Peter Krüger und Holger Zastrow, an den Baubürgermeister und melden schwerwiegende Bedenken an. „Der Ausschreibungstext entspricht nicht dem Stadtratsbeschluss“, erklärte Zastrow gegenüber DNN.

Er und Krüger hätten sich im Vorfeld mehrfach um einen Gesprächstermin bei Kühn bemüht, so Zastrow. Er habe die Auskunft erhalten, dass die Verwaltung am Mittwoch den Bauausschuss ausführlich informieren werde. Letztlich erhielten die Ausschussmitglieder lediglich eine schriftliche Stellungnahme, die aber viele wichtige Fragen offen lasse und nicht auf die Bedenken der Fraktionsvorsitzenden eingehe.

„Insbesondere bleibt fraglich, wie die in der Haushaltssatzung beschlossenen Einnahmen erzielt werden sollen, wie ein breiter Wettbewerb um die verschiedenen Lose entsteht und wie gewährleistet wird, dass dem Mittelstand auch zukünftig gute und bezahlbare Werbemöglichkeiten in der Stadt zur Verfügung stehen werden. Weiterhin unklar ist auch, wie dem Dresdner Stadtmarketing Möglichkeiten garantiert werden, die Landeshauptstadt bundesweit zu bewerben“, zählen Zastrow und Krüger die Knackpunkte aus ihrer Sicht auf.

Baubürgermeister geht auf Vorwürfe ein

2,5 Millionen Euro sollen die Außenwerberechte pro Jahr einspielen, doch der Ausschreibungstext enthalte keine konkreten Angaben dazu, moniert Zastrow einen gewichtigen Kritikpunkt. Die Fraktionsvorsitzenden erklären, sie hätten ihre Bedenken rechtzeitig vor dem Ende der Ausschreibungsfristen angemeldet und um Erörterung gebeten. „Wir hoffen nicht, dass sich am Ende die Frage nach der Verantwortung für Versäumnisse stellt“, heißt es in ihrem Schreiben.

Krüger und Zastrow forderten den Baubürgermeister auf, dem Wunsch des Stadtrates nach einer spürbaren Digitalisierung der Außenwerbung nachzukommen und dies spätestens im Verhandlungsverfahren mit den Bietern noch hinreichend zu verankern. Gleichzeitig wollen die Fraktionsvorsitzenden, dass die Ausschussmitglieder vor einer Vergabeentscheidung in den Prozess einbezogen werden.

Kühn kann die Kritik von Zastrow und Krüger nicht nachvollziehen. „Alle Beschlusspunkte des Stadtrats sind in den Ausschreibungsunterlagen berücksichtigt“, erklärte er gegenüber DNN. Im Schreiben an die Ausschussmitglieder geht der Baubürgermeister in sechs Unterpunkten auf die Vorwürfe ein. Und lädt für Anfang Dezember zu einer Runde ein, bei der es um die Auswertung der von den Bietern unterbreiteten Designvorschläge gehen soll.

Von Thomas Baumann-Hartwig