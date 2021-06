Dresden

Emotional werde die Debatte in jedem Fall, sagt Holger Hase, Sportpolitiker der FDP-Stadtratsfraktion. „Wir werden uns wieder die Köpfe heißreden.“ Das Thema Dynamo Dresden steht auf Antrag der CDU-Fraktion auf der Tagesordnung des Stadtrats. Die Christdemokraten wollen nach der Randale vom 16. Mai den Verein in die Pflicht nehmen. Dynamo soll ein Konzept zur Bekämpfung von Gewalt am Rande von Spielen erarbeiten. Städtische Zuschüsse sollen von der Qualität des Konzepts abhängig gemacht werden.

Polizeitaktik hinterfragen

„Der Antrag ist Mist“, sagt Hase kurz und knapp. Er sei verwundert darüber, dass die CDU schon vor der Sitzung des Kriminalpräventiven Rats Konsequenzen ziehen wolle. Der Rat sollte am Mittwoch hinter verschlossenen Türen tagen – mit Vertretern von Polizei, Dynamo Dresden und Fanprojekt. „Es kann nicht sein, dass die CDU den Ball ins Feld von Dynamo spielt, ohne dass geschaut wird, ob andere Fehler begangen haben“, findet Hase. Die Entscheidungen der Versammlungsbehörde und die Polizeitaktik am 16. Mai seien zu hinterfragen.

Der Antrag zeige gerade nicht auf, an welchen Stellschrauben der Verein drehen müsse – besonders mit Blick auf die neue Saison in der 2. Bundesliga, wo es Spiele gegen Mannschaften wie Erzgebirge Aue, Hansa Rostock oder FC St. Pauli gibt, mit denen die Dynamo-Anhänger eine innige Feindschaft verbindet.

Kommunale Sportförderung keine Selbstverständlichkeit

Man sollte sogar überlegen, so Hase, ob ein Gremium gegründet wird, um die Thematik zu bearbeiten: Eine Lenkungsgruppe oder ein zeitweiliger Ausschuss könnte mit Vertretern aus Politik, Polizei und Verein die Vergangenheit aufarbeiten und Konzepte für Gegenwart und Zukunft erarbeiten.

Die SPD will dagegen den Verein stärker in die Haftung nehmen. „Die kommunale Sportförderung für Dynamo Dresden ist keine Selbstverständlichkeit“, erklärte Sportpolitikerin Kristin Sturm. „Wir erwarten eine stärkere Haltung und konsequente Maßnahmen.“ Es brauche einen Schulterschluss aller Demokraten im Rat und im Verein, so Sturm.

Distanzierung nicht nur aus dem Vorstand

Jens Genschmar, Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler, hält die Forderung nach einer umfangreichen Aufklärung der Ereignisse vom 16. Mai für angebracht. Er wendet sich aber dagegen, städtische Mittel an Bedingungen zu knüpfen. „Da geht die CDU bereits jetzt in die Vorverurteilung und schiebt den Großteil der Verantwortung zum Verein Dynamo Dresden.“ Die Stimmen der Freien Wähler werde es für diesen Punkt nicht geben, kündigte Genschmar an.

Die Grünen signalisieren dagegen Zustimmung in allen Punkten. „Es muss ein Konzept geben, dass aus Kommunikation, Prävention und Sanktionen besteht. Die Distanzierung von Gewalt und Hass muss nicht nur aus dem Vorstand kommen, sondern auch aus der breiten Fangemeinschaft und am besten auch aus der Mannschaft“, erklärte Andrea Mühle, Sprecherin für Öffentliche Ordnung und Sicherheit der Fraktion.

Von Thomas Baumann-Hartwig