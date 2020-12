Dresden

Auch nach der Planwirtschaft kann auf Pläne nicht verzichtet werden. Manche sind nicht einmal von der alles umwälzenden akuten Pandemie zu erschüttern. Zwölf Jahre nach dem ersten Dresdner Kulturentwicklungsplan von 2008 und nach insgesamt etwa fünfjährigem Anlauf kam am Mittwoch der neue Kulturentwicklungsplan zur Schlussabstimmung in den Stadtrat.

Diese Jahre boten allerdings ein Musterbeispiel der Bürgermitwirkung am 155-seitigen Zukunftspapier. Seine Väter und Mütter sitzen zwar im Kulturrathaus, der ehemalige Kulturamtsleiter Manfred Wiemer, sein Nachfolger David Klein, Kulturwissenschaftler Klaus Winterfeldt und natürlich Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke). „Wir wollten aber nicht etwas aufschreiben und zur Diskussion stellen, sondern erst in der Stadt mit Menschen reden“, blickt sie heute auf die zehn im Jahr 2017 gestarteten Bürgerforen in den Ortsämtern zurück. Die hatten auch etwas mit der Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt 2025 zu tun, bei der die Schlagworte Teilhabe und Stadtteilkultur eine wichtige Rolle spielten.

Himmel über Prohlis, Dresdner Sinfoniker spielen auf den Dächern von Prohlis, Quelle: Anja Schneider

Nachdem Dresden vor einem Jahr nicht in die Endrunde kam, fand sich aber auch im kritischen Jury-Abschlussbericht vom Januar dieses Jahres „nichts, was die großen Themen der Kulturentwicklungsplanung infrage gestellt hätte“, bilanziert Kulturamtsleiter David Klein. Daraufhin wurde der Plan mitten in der ersten Corona-Welle im April und Mai nochmals zur Online-Bürgerbeteiligung offengelegt. Mitte des Jahres waren der Kulturausschuss des Stadtrates, der Kulturbeirat und die Freie Szene an einem Workshop beteiligt. Die im dritten Quartal dieses Jahres überarbeitete Fassung ging schließlich zur zweiten Lesung dem Stadtrat zu. Ein Stückchen Planerfüllung des letzten selbstkritischen Kapitels zur Kulturverwaltung ist also schon gegeben. An ein weiteres Dutzend Jahre Gültigkeit mag Annekatrin Klepsch angesichts der sich auch in Dresden beschleunigt verändernden Verhältnisse nicht glauben. Fünf Jahre nimmt sie erst einmal an. Es sei aber „erklärtes Ziel, das nicht für die Schublade geschrieben zu haben“.

Verändertes Kulturpublikum braucht andere Angebote

Formal macht das Plandokument erst einmal einen lesbaren, logisch gegliederten und übersichtlichen Eindruck. Aber obschon die Ziele und Perspektiven im Umsetzungsteil von der Zustandserfassung abgegrenzt werden, vermischen sich doch im Fließtext Beschreibungen des Status quo und Desiderate oft. Nach den praktisch brisanten Vorhaben muss man also ein bisschen fahnden.

Lesenswert bleiben in jedem Fall die vorangestellten Leitlinien. Sie beschreiben die Ausgangspunkte, denen jede Vorschau Rechnung tragen muss. Zum Beispiel einen erwarteten Anstieg der Dresdner Einwohnerzahl auf 595 000 bis zum Jahr 2035. Unter ihnen wird sowohl der Anteil der Jugendlichen als auch der Bürger über 65 auffallend hoch liegen. Auf dieses veränderte Kulturpublikum müssen Angebote ebenso eingehen wie auf den gestiegenen Ausländeranteil von 7,4 Prozent in der Stadt. Denn die Diversifizierung der Stadtgesellschaft ist nicht zu leugnen, die soziale Segmentierung, die Spaltung in „Parallelwelten“, wie die Autoren schreiben. Gentrifizierung und ein in allen Großstädten üblicher Verdrängungswettbewerb kommen hinzu. Das löst eine menschlich verständliche Verunsicherung aus, gekoppelt an die Suche nach Heimat. Die Alternative „Kosmopolitismus versus Provinzialismus“ formuliert die Kulturbürgermeisterin deshalb in ihrem Geleitwort.

Die aus ihrer Sicht daraus folgenden neuen Kernpunkte strategischer Kulturentwicklung lauten deshalb Zielgruppenarbeit, Stadtteilkultur, Teilhabe, Nachhaltigkeit, Kulturelle Bildung, wie sie im neuen Konzept des Kulturamtes schon beschrieben wird. Im Entwicklungsplan spielt das „kulturelle Produzieren in einer digitalen Welt“ eine starke Rolle. Nicht in der coronabedingten und mittlerweile arg abgenutzten Weise, alles zu streamen, sondern mit Blick auf die veränderten Kommunikations- und Rezeptionsgewohnheiten der Generation Smartphone.

Nicht ganz logisch werden bereits bei den Leitlinien Schlüsse gezogen, die später im Großkapitel Umsetzung erneut auftauchen. Zum Beispiel der Investitionsbedarf in die kulturelle Infrastruktur, insbesondere den Gebäudezustand soziokultureller Zentren betreffend. Fast abgeschlossen ist bereits die Überarbeitung der Förderrichtlinie Kommunale Kulturförderung, die immerhin etwa fünf Millionen Euro zu vergeben hat. Es geht um Honoraruntergrenzen, mehrjährige Projektförderung und die Anpassung an gemeinsame Finanzierungen mit dem Bund und der EU. Die den Leitlinien nachgesetzten Zukunftsvisionen betonen eine verstetigte Unterstützung zeitgenössischer Künste und der Kunst im Öffentlichen Raum. Die sorgte in den vergangenen Jahren schon für belebende Diskurse, etwa am Neumarkt als „heiliggesprochenem und musealisiertem Platz gegenüber der Frauenkirche“, wie Annekatrin Klepsch zuspitzt.

Städtisches Atelier- und Ausstellungshaus angestrebt

Der nach Sparten geordnete Umsetzungsteil konstatiert beispielsweise einen Mangel an großen internationalen und zeitgenössischen Ausstellungsräumen. Ein städtisches Atelier- und Ausstellungshaus wird angestrebt. Der prekären sozialen Lage bildender Künstler kann der Plan wenig abhelfen. Das gilt auch für andere Sparten, wenn beispielsweise kein Wort zu den Honorarlehrkräften am Schütz-Konservatorium fällt. Erwähnt wird nur das „Fair in Dresden“-Programm. Mehrfach wird am Ausbau der ehemaligen Robotron-Kantine zum interdisziplinären Zentrum für Kunst und Wissenschaft festgehalten. Das frühere Reaktanzenhaus im Kraftwerk Mitte soll Medienbildungshaus werden und im Kraftwerk schon bis 2023 ein „Haus der Interkultur“ entstehen.

Der wünschenswerte Ausbau der Villa Wigman ist keine Überraschung, viele andere Vorhaben auch nicht. Den Literaten wird kein eigenes Haus versprochen, sie sollen sich nur besser vernetzen. Auch der Umbau der Technischen Sammlungen im Ernemannbau wurde erwartet. Die elf städtischen Museen immerhin sollen ein Zentraldepot bekommen. Zur Pflege des Stadtbildes, zu den architektonischen Barbareien auf den bisherigen Innenstadtbrachen sagt der Entwicklungsplan gar nichts.

Das Schlusskapitel erwähnt die notwendige „Erhöhung des Kulturbudgets in einer wachsenden Stadt“. Woher aber soll die kommen angesichts des in der gleichen Stadtratssitzung zu verabschiedenden Krisenhaushalts? „Wichtig ist, dass man ein Ziel und einen Fahrplan hat, an dem man sich orientiert und abarbeitet in den nächsten Jahren“, tröstet Kulturbürgermeisterin Klepsch.

