Münchner Straße in Dresden soll sicherer werden: Antrag fordert Tempo 30

Bevor Tjark das Wort ergreifen kann, muss erst einmal eifrig am Stativ des Mikrofons im Ratssaal geschraubt werden. Das Mikro hängt für den Jungen viel zu hoch – was allerdings nicht heißt, dass er mit Plauener Stadtbezirksbeiräten an diesem Abend inhaltlich nicht auf Augenhöhe ist. Zur Debatte steht die Sicherheit für Radfahrer auf der Münchner Straße. Da kann Tjark mitreden. Dort radelt er sehr oft entlang: „Das ist mein täglicher Schulweg.“

Die Linken hatten schon im März im Stadtrat einen Antrag zur „Verkehrssicherheit entlang der Münchner Straße“ eingebracht. Dass sich Radfahrer auf den schmalen, mit parkenden Autos gesäumten Fahrbahnen alles andere als besonders sicher fühlen, ist keine neue Erkenntnis. Zudem, so argumentieren die Linken, komme es an den zugeparkten Kreuzungen regelmäßig zu Unfällen, in die oft auch Straßenbahnen verwickelt seien.

Heftige Einschnitte gefordert

„Es besteht akuter Handlungsbedarf, die Verwaltung muss endlich tätig werden“, begründete Stadträtin Anne Holowenko den Vorstoß ihrer Fraktion, über den nun im Stadtbezirksbeirat Plauen erstmals öffentlich beraten wurde. Einige der Kernforderungen: Tempo 30 entlang des kompletten Straßenzugs zwischen Nürnberger Platz und Nöth­nitzer Straße, weiträumige Park- und Haltverbote an den vielen Einmündungen der Seitenstraßen und ein absolutes Überholverbot von Fahrrädern durch Kraftfahrzeuge. Diese und weitere im Antrag festgehaltenen Maßnahmen soll Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) durch seine Verwaltung prüfen lassen.

Heftige Einschnitte und zugleich viel Zündstoff in einer Stadt, in der politisch wie auf der Straße tagtäglich aufs Neue um jeden Quadratzentimeter Verkehrsraum erbittert gestritten wird. „Ich fühle mich da nicht sicher“, sagt Tjark, der dem Gremium von seinen Erlebnissen auf der Münchner Straße berichtet – vom täglichen angehupt und auf engsten Raum überholt zu werden. An die Räte richtet er einen klaren Appell: „Entscheiden Sie sich, ob Sie einen sicheren Schulweg oder parkende Autos haben möchten.“

Grüne scheitern mit Radweg

Warum er denn nicht einfach mit dem Rad auf dem Mittelweg fahre, will der CDU-Stadtbezirksbeirat Thomas Lehmann wissen. „Da muss ich an jeder Kreuzung anhalten, das dauert sehr lange“, erklärt Tjark. Aber gelegentlich weiche er dorthin aus, weil er sich nicht anhupen lassen möchte. Tatsächlich ist der Mittelweg übrigens ein Fußweg. Schilder, die Fahrräder erlauben: hier Fehlanzeige.

Sich entscheiden, so wie der Junge es einforderte, mussten die Stadtbezirksbeiräte an diesem Abend dann tatsächlich noch – und das gleich etwa zwei Dutzend Mal. Denn zunächst hatten die Grünen eine Reihe von Ergänzungen parat, um den Antrag nachzuschärfen. Der wohl am weitestgehende Vorstoß, auf der Münchner Straße Radwege anzulegen, fand bei den Mandatsträgern außerhalb der grünen Reihe allerdings keine Unterstützung. In der Folge mussten zudem noch einmal – ergänzt von einigen mehrheitlich angenommen Änderungen der Grünen – sämtliche Punkte des Antrags separat abgestimmt werden.

Allen voran mit den Stimmen von Grünen, Linken und SPD erhielten am Ende sämtliche Punkte eine Mehrheit. Bei einzelnen Forderungen wie etwa das Prüfen von Maßnahmen zur Senkung von Unfällen mit der Straßenbahn, einer sicheren Querungsmöglichkeit allen voran für Schulkinder in Höhe der Würzburger Straße oder einem Geländer im Bereich der Bibliothek am Münchner Platz stimmten die anwesenden Stadtbezirksbeiratsmitglieder fast geschlossen mit Ja. Der Antrag wandert nun erst einmal weiter durch die betroffenen Gremien. Am Ende muss der Stadtrat entscheiden.

Von Sebastian Kositz