Mehr Effizienz im Dresdner Rathaus: Das will der OB ändern

Dresden

Still ruht der See. Offiziell zumindest. Im Hintergrund wird verhandelt. Wie soll sich das Rathaus für die Zukunft aufstellen? Mit einem zusätzlichen achten Bürgermeisteramt? Wie werden die Ressorts zugeschnitten und welche Parteien dürfen Bürgermeister stellen? Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) erklärte jetzt ge­genüber DNN, die von CDU, Grünen, Linken und SPD ausgehandelte Aufteilung sei kein Abbild der politischen Realität. „Schon rein rechnerisch ist ja zu sehen, dass sich die Mehrheitsverhältnisse im Rat nicht bei den Beigeordneten spiegeln.“

Die CDU hat sich zwei Bürgermeisterposten gesichert, auch Grüne und Linke sind mit zwei Ämtern dabei, während die SPD einen Bürgermeister stellt. Die vier Fraktionen kommen auf 45 von 70 Stimmen im Stadtrat. AfD, FDP, Freie Wähler und Dissidenten gehen leer aus.

Unwucht bei den politischen Mehrheitsverhältnissen

Neben der Unwucht bei den politischen Mehrheitsverhältnissen – für Hilbert ein Verhandlungsergebnis einiger Fraktionen untereinander, das rechtlich nicht zu beanstanden sei – sieht der OB auch eine nicht gleichmäßige Verteilung der Lasten zwischen den Geschäftsbereichen. „Sowohl was die Zahl der Beschäftigten als auch die Fülle der Aufgaben angeht, sehe ich Verbesserungsbedarf. Leider wurden in der Vergangenheit die grundsätzlichen Zuschnitte der Geschäftsbereiche nur fortgeschrieben, aber nicht inhaltlich ausgerichtet“, bedauert Hilbert.

Er habe bereits vor Monaten den Vorschlag unterbreitet, erklärte der OB, dass die zentralen gesellschaftlichen Themen wie Klima, Gesundheit, Wirtschaft oder soziale Gerechtigkeit auch in der Struktur der Geschäftsbereiche explizit abgebildet werden. „Beim Thema Bildung haben wir dies ja bereits erfolgreich getan.“

Qualifikation vs. Parteizugehörigkeit

Aus Teilen des Hochbauamtes und dem Schulverwaltungsamt habe die Verwaltung kürzlich ein Amt für Schulen gebildet, in dem die Themen Schulnetzplanung, Bauen und Betreiben unter ei­nem Dach vereint würden. „Solche Synergien gibt es auch in anderen Teilen der Verwaltung und könnten politische Abstimmungsprozesse vereinfachen“, findet der OB und warnt: „Verwaltungen sind schon kein Schnellboot. In Kombination mit zahlreichen Verfahrensschlaufen im politischen Entscheidungsprozess und langen Beteiligungsprozessen werden wir immer langsamer. Uns drohen deutliche Wohlstandsverluste im internationalen Wettbewerb.“

Wie geht es jetzt weiter? Zwei Beigeordnete haben ihre Ämter sicher: Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) wurde 2020 ebenso für sieben Jahre gewählt wie Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne). Dresden muss jetzt fünf der sieben Beigeordneten – Gesundheit und Soziales; Kultur und Tourismus; Finanzen, Personal, Recht und Sport; Ordnung und Sicherheit; Umwelt und Kommunalwirtschaft – neu ausschreiben. „Noch laufen die Abstimmungen“, bestätigt Hilbert Verhandlungen mit den Fraktionen über den Zuschnitt der Ressorts. Würden die Geschäftsbereiche nur in ihren Kernaufgaben ausgeschrieben, sei sein Einvernehmen erteilt.

Die Geschäftsbereiche von Peter Lames, Eva Jähnigen, Kristin Kaufmann (oben von links nach rechts) sowie Annekatrin Klepsch und Detlef Sittel(unten von links nach rechts) werden 2022 neu gewählt. Ein weiterer Posten könnte dazu kommen. Die Ämter von Jan Donhauser (oben rechts)und Stephan Kühn (unten rechts) stehen erst Jahre später wieder zur Wahl, weil sie erst 2020 besetzt worden sind. Quelle: Pleil, Ingolf

Eine Zuteilung von nicht zugeordneten Ämtern könne dann nach der Wahl der Beigeordneten im August erfolgen – „im Einvernehmen mit dem Stadtrat und unter Beachtung der Kompetenzen der Auserwählten“, so Hilbert, der erklärte: „Am Ende sollte die Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber entscheiden, nicht die Parteizugehörigkeit.“

Von Thomas Baumann-Hartwig