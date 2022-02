Macht der Dresdner Stadtrat den Stadtbezirk Cotta zum Millionär?

Dresden

Rolf Gerhardt hat ein Luxusproblem. Er weiß nicht, wohin mit dem Geld. Noch nicht. Kommissarisch leitet er zurzeit die Stadtbezirksämter in Cotta und Plauen, deren frühere Amtsleiterin Irina Brauner zum Jahresende in den Ruhestand gegangen ist. Beide Stadtbezirke haben in den vergangenen Jahren einen großen Teil ihres Budgets an die Stadt zurückfließen lassen müssen. 2021 waren es über 270.000 Euro in Cotta und mehr als 340.000 Euro in Plauen, für die die Stadtbezirksbeiräte keine Förderung von Projekten zur Verbesserung des Lebens vor Ort beschließen konnten. Im stadtweiten Vergleich sind das mit weitem Abstand die größten Restbeträge. Sie machen zusammen fast drei Viertel des liegengebliebenen Geldes aus.

„Das Geld ist ja für die Stadt nicht verloren, fließt in den Haushalt zurück“, sagt Gerhardt. Er möchte trotzdem, „dass mehr davon im Stadtbezirk bleibt“. Das wollen auch die Stadtratsfraktionen der Linken, der SPD und der Dissidenten. Sie fordern in einem Antrag, dass der Stadtrat nicht ausgegebenes Geld aus dem vergangenen Jahr in die Stadtbezirksbudgets für 2022 überträgt. Summa summarum geht es um rund 860.000 Euro von reichlich 4,6 Millionen.

Linke, SPD und Dissidenten: Restbudgets der Stadtbezirke dürfen nicht verfallen

„Pandemiebedingt konnten Vorhaben, die aus Mitteln der Stadtbezirksbeiräte hätten gefördert werden können, nicht stattfinden. Ferner wurden Sitzungen, in denen über Fördervorhaben hätte befunden werden können, abgesagt“, heißt es zur Begründung. Das allein rechtfertige die Übertragung nicht verbrauchter Mittel in das Haushaltsjahr 2022.

Über diese Beträge sind keine Beschlüsse zur Verwendung des Budgets gefasst worden. Minusbeträge ergeben sich durch Folgebeschlüsse, wenn absehbar war, dass Gelder wegen nicht durchführbarer Projekte zurückfließen würden. Stadtbezirk Summe in Euro Plauen 342.355,00 Cotta 271.706,25 Prohlis 79.328,49 Pieschen 27.531,29 Leuben 3.772,76 Loschwitz 1.556,00 Altstadt 0,83 Neustadt – 27,06 Blasewitz – 6.222,37 Klotzsche – 9.790,11

Das sind die tatsächlichen Budgetreste nach Rückfluss von nicht abgerufeMitteln (u. a., weil Projekte wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant durchgeführt werden konnten). Stadtbezirk Summe in Euro Plauen 348.398,20 Cotta 277.906,05 Prohlis 96.476,36 Pieschen 82.421,88 Loschwitz 24.154,78 Leuben 17.696,60 Neustadt 10.239,54 Altstadt 3.898,03 Klotzsche 1.509,60 Blasewitz 0,00

Auch in Plauen und Cotta stoppte die Pandemie das eine oder andere Projekt. Die Ursache für die hohen Restbeträge sei jedoch nicht Corona gewesen, sagt Rolf Gerhardt, sondern der notorische Mangel an Förderanträgen. Er hat das seinen Stadtbezirksbeiräten einmal vorgerechnet: Um jeweils das gesamte Budget für Förderanträge aus der Bürgerschaft auszugeben, wären, gemessen an der Durchschnittssumme dieser Förderungen, in den Jahren 2019, 2020 und 2021 allein in Plauen 269, 66 beziehungsweise 90 solcher Beschlussvorlagen nötig gewesen.

Beschlossen wurden Förderungen für zehn, elf beziehungsweise neun Projekte. In Cotta sieht das ähnlich aus. 262, 93 beziehungsweise 199 Förderungen hätte es dort gebraucht, 19, 18 beziehungsweise neun wurden beschlossen. Auch ohne Corona, weiß Gerhardt, wäre diese Anzahl nie und nimmer zusammengekommen. „Die erwartete Explosion bei der Projektförderung ist ausgeblieben“, sagt er.

Cotta und Plauen: Von der Altstadt lernen und den Fachämtern Geld geben

Aber die Rechnung ist rein theoretisch. Denn auch die anderen Stadtbezirke haben nicht jeweils Hunderte Projektförderungen beschlossen. Viele von ihnen haben ihr Budget aber trotz Corona ausgereizt. Sie un­terstützen seit Jahren Projekte der Fachämter in ihren Stadtbezirken mit großen Summen: Baumpflanzungen, Straßenbaumaßnahmen, in der Altstadt den Bau des Orang-Utan-Hauses im Zoo und einen Spielplatz am Schützenplatz, in Loschwitz die Sanierung des Blauen Wunders, in Klotzsche die Ausbesserung des Sporthallendaches an der Alexander-Herzen-Straße sowie den Hochwasserschutz an der Bartlake, in Pieschen die Sanierung des Spielplatzes am Pestalozziplatz. Der Beispiele gibt es viele.

Rolf Gerhardt möchte seine Stadtbezirksbeiräte motivieren, „von der Altstadt zu lernen“ und auch stärker auf diese Form der Mittelübertragung an die Stadt zu setzen, die nach der Aufgabenabgrenzungsrichtlinie ausdrücklich erlaubt ist. André Barth, Stadtbezirksamtsleiter Altstadt und Neustadt, hat in der Altstadt nach Beschlusslage sein Budget bis auf 83 Cent aufgebraucht. Er setzt bereits von Anfang an auf diese Möglichkeit und lotet gemeinsam mit den Ämtern aus, welche Vorhaben im Stadtbezirk der Beirat unterstützen könnte. Gerhardt hat für Cotta und Plauen eine Liste möglicher Projekte für 2022 aufgestellt. In Plauen zählen dazu die Gestaltung des F.-C.-Weißkopf-Platzes, der Räcknitzhöhe und des Südparks, in Cotta die Umsetzung des Spielplatzes an der Reisewitzer Straße und die Sanierung von Fußwegen.

Arbeitsgruppen für bessere Zusammenarbeit mit dem Rathaus und Sichtbarkeit

Die Plauener und Cottaer Stadtbezirksbeiräte wollen in Arbeitsgruppen die Zusammenarbeit mit den Fachämtern verbessern. In Plauen machten sie allerdings auch klar, dass sie nicht nur über derartige Vorlagen aus dem Stadtbezirksamt befinden, sondern auch verstärkt eigene Vorstellungen einbringen möchten. In Cotta hat SPD-Stadtbezirksbeirat Henrik Ahlers eine Idee vorgestellt, die Möglichkeiten des Beirates stärker sichtbar zu machen: Plaketten und Aufsteller sollen an Orten und auf Veranstaltungen, für die Fördermittel ausgereicht wurden, darauf hinweisen.

Würde der interfraktionelle Antrag im Stadtrat angenommen, machte das Rolf Gerhardt und seine Beiräte quasi zu Millionären. Die Budgets, die 2020 durch die Haushaltssperre auf die Hälfte und im vergangenen Jahr auf 8,80 Euro pro Einwohner gekürzt worden waren, stehen für 2022 wieder in der vollen Höhe von zehn Euro zur Verfügung. Inklusive der Übertragung der Restmittel könnte Cotta so über mehr als eine Million Euro verfügen, Plauen läge mit reichlich 930 Euro nur knapp darunter. Die Zahlen (siehe Tabellen), die der Geschäftsbereich von Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) auf DNN-Anfrage übermittelt hat, sind zwar bis zum Jahresabschluss im März noch vorläufig, dürften sich aber nicht mehr in Größenordnungen ändern.

Amtsleiter in Cotta und Plauen: Eine Million auszugeben ist illusorisch

Rolf Gerhardt hält es für illusorisch, solche Summen in diesem Jahr auszugeben. Die vorgeschlagene Mittelübertragung hält er deshalb nicht für notwendig. Auch aus den anderen Stadtbezirken kommen ähnliche Signale. Kunststück, die würden ja auch wesentlich weniger davon profitieren. Blasewitz, der Stadtbezirk mit dem größten Budget, würde sogar gar nichts abbekommen. Der dortige Amtsleiter Christian Barth sieht in der Übertragung großer Summen die Gefahr, dass man sehr hohe Beträge „ansparen“ könnte, die dann für längere Zeit dem Haushalt entzogen würden. Trotzdem würde er sich das für Loschwitz manchmal wünschen. Er ist nämlich auch Amtsleiter des kleinsten Dresdner Stadtbezirks und blickt da manchmal neidisch auf Förderungen von Straßenbaumaßnahmen anderswo, die für Loschwitz fast das gesamte Budget aufbrauchen würden.

Grüne: Elf Euro pro Einwohner für alle wäre gerechter

SPD-Stadtrat Vincent Drews sieht in der überproportionalen finanziellen Ausstattung von Cotta und Plauen kein Problem. Sie solle als Ansporn gelten, mehr Geld für Projekte vor allem in diesen Stadtbezirken auszugeben. Die Grünen im Stadtrat, die sich ursprünglich ebenfalls für ei­ne Übertragung der Restmittel eingesetzt hatten, sehen indes durchaus ei­ne Schieflage. Es würden Stadtbezirke benachteiligt, die trotz Corona ih­re Budgets erfolgreich eingesetzt hätten, sagte Anja Osiander von der Grünen-Fraktion den DNN. Die Grünen fordern deshalb in einem eigenen Antrag, die Budgets der Stadtbezirke für 2022 auf elf Euro pro Einwohner zu erhöhen.

Aufstockung auf die ursprüngliche Summe von zehn Euro pro Einwohner. Stadtbezirk Summe in Euro Blasewitz 894.050,00 Cotta 751.600,00 Altstadt 602.650,00 Plauen 583.150,00 Prohlis 581.900,00 Pieschen 538.050,00 Neustadt 513.000,00 Leuben 392.850,00 Klotzsche 210.200,00 Loschwitz 206.300,00

Übertragung der Restbudgets aus 2021 in den Haushat für 2022 laut Antrag Linke, SPD und Dissidenten) Stadtbezirk Summe in Euro Cotta 1.029.506,05 Plauen 931.548,20 Blasewitz 894.050,00 Prohlis 678.376,36 Pieschen 620.471,88 Altstadt 606.548,03 Neustadt 523.239,54 Leuben 410.546,60 Loschwitz 230.454,78 Klotzsche 211.709,60

Aufstockung auf elf Euro pro Einwohner lautAntrag Bündnis90/Die Grünen Stadtbezirk Summe in Euro Blasewitz 983.455,00 Cotta 826.760,00 Altstadt 662.915,00 Plauen 641.465,00 Prohlis 640.090,00 Pieschen 591.855,00 Neustadt 564.300,00 Leuben 432.135,00 Klotzsche 231.220,00 Loschwitz 226.930,00

Obwohl beide Anträge als Eilanträge auf der Tagesordnung des Stadtrates stehen, wurde über sie bislang noch nicht beraten. Vincent Drews könnte auch gut damit leben, wenn beide die Zustimmung bekämen. „Die schließen sich ja gegenseitig nicht aus“, sagt er. Und: „Immerhin lautete unsere ursprüngliche Forderung für die Stadtbezirksbudgets mal 25 Euro pro Einwohner.“

Wie die Sache auch ausgeht – von einer Streichung ihrer Budgets, wie sie vor zwei Jahren einmal im Raum stand, sind die Stadtbezirke inzwischen genauso weit entfernt wie von 25 Euro pro Einwohner. Das Erfolgsmodell ist auf einem recht guten Weg, auch wenn es hier und da noch hakt. Die Stadtverwaltung hat eine Evaluierung des Projekts „Stadtbezirksverfassung“ angekündigt und ebenso, zu seiner Zukunft eigene Vorschläge vorzulegen. Erste Ergebnisse dazu werden für den Sommer erwartet.

