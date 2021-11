Dresden

In die Debatte um die Lenbachstraße in Strehlen hat sich jetzt auch die Stadtratsfraktion der Freien Wähler eingeschaltet. Die Fraktion moniert, dass seitens der Stadtverwaltung die Betroffenen nicht hinreichend in die Entscheidung einbezogen worden seien. „Weder Anwohner oder Anlieger noch der zuständige Stadtbezirksbeirat hatten die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge einzubringen. Niemand wurde vor der Entscheidung von der Verwaltung informiert“, erklärt Fraktionschef Jens Genschmar.

Querparken jetzt verboten

Bislang durften die Autos auf der Lenbachstraße auf den breiten Gehwegen quer zur Fahrbahn abgestellt werden. Dabei blieb zwischen Stoßstangen und Hausfassaden oft aber kaum genug Platz, damit sich dort zwei Fußgänger problemlos begegnen können. Die Stadt reagierte, seit Mitte der Woche ist dort das Parken verboten, dürfen Autos nur noch rechts und links längs der Fahrbahn abgestellt werden. Weil das allerdings viel Platz auf der Fahrbahn kostet, ist die Lenbachstraße in eine Einbahnstraße umgewandelt worden.

„Wir sagen nicht, dass die Vorschläge der Stadtverwaltung richtig oder falsch sind, aber wir fordern, dass die direkt Betroffenen auch – soweit möglich – einbezogen werden. Und der Stadtbezirksbeirat wäre hier eine unkomplizierte Möglichkeit gewesen“, so Jens Genschmar, der ebenso für die Freien Wähler in diesem Gremium in Prohlis vertreten ist. Klar sei, dass die geänderte Verkehrsführung wie auch die veränderte Parkordnung auf der Lenbachstraße Konsequenzen nach sich ziehen, positive wie negative, heißt es von den Freien Wählern.

Zwischen den Stoßstangen der Autos und den Fassaden blieb oftmals wenig Platz für Fußgänger. Quelle: Anja Schneider/Archiv

Torsten Nitzsche, baupolitischer Sprecher der Fraktion, habe sich inzwischen vor Ort über die Situation informiert, mit Fußgängern und Au­tofahrern gesprochen. „Wir sind dafür, dass den Fußgängern ausreichend Platz zur Verfügung steht und sie nicht einen Slalom zwischen parkenden Autos realisieren müssen. In einer offenen Auseinandersetzung mit dem Thema und den Beteiligten lassen sich vielleicht auch andere Lösungen finden, die für alle tragbar sind“, erklärt der Stadtrat.

Lob von Grünen, SPD und Fußgängerverband, Kritik von der CDU

Zuvor hatte die CDU heftige Kritik an dem Vorgehen der Verwaltung geübt, die Maßnahmen als „Schnapsidee“ bezeichnet. Zustimmung gab es indes von den Grünen und den Sozialdemokraten. Auch die Ortsgruppe „Dresden zu Fuß“ des Fachverbands Fußverkehr hatte die Pläne der Verwaltung begrüßt und die bisherigen Zustände als „katastrophal“ bezeichnet.

