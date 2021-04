Lässt Dresden 800 Wartehäuschen schreddern?

Dresden

Werden in Dresden 800 Wartehäuschen an Straßenbahn- und Bushaltestellen abgerissen? Wenn des nach dem Willen von Grünen, CDU und FDP geht, beginnt bald der große Abriss. Die drei Fraktionen haben sich auf einen Antrag geeinigt, der den Abriss der Fahrgastunterstände vorsieht. Unter anderem.

Entscheidung hinter verschlossenen Türen

Der Reihe nach: Die Verträge für die Außenwerbung in Dresden laufen Ende 2022 aus. Der frühere Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Bündnis 90/Die Grünen) begann im vergangenen Jahr, einen Ausschreibungstext für die Neuvergabe zu erarbeiten. Mehrere Debatten im Ausschuss für Wirtschaftsförderung blieben ohne Ergebnis, zumal die Verwaltung festlegte: Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau entscheidet über die Außenwerbung. Das tut er hinter verschlossenen Türen, weil wirtschaftliche Interessen nicht nur tangiert sind, sondern eine zentrale Rolle spielen. Es geht um Werbeflächen an 823 Wartehäuschen sowie um 50 Litfaßsäulen und bis zu 60 große Werbeflächen im Stadtgebiet, dazu weitere kleinere Werbeflächen und einige städtische Uhren mit Werbung.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schmidt-Lamontains Nachfolger Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) schlägt nun wie sein Vorgänger vor, die alten Fahrgastunterstände durch neue zu ersetzen. Und die Werberechte an die Errichtung der neuen Wartehäuschen zu koppeln. Vertragsdauer: 15 Jahre. Weil nach Berechnungen der Dresdner Verkehrsbetriebe der Neubau von 800 Fahrgastunterständen rund 30 Millionen Euro kostet. Wer so viel investiert, muss die Kosten mit den Einnahmen aus der Werbung refinanzieren, so die Lesart.

Besitzer legt Kaufangebot über zwei Millionen Euro vor

Der Besitzer der alten Fahrgastunterstände, die Wall GmbH, hat der Stadt inzwischen ein Kaufangebot vorgelegt. Für zwei Millionen Euro kann Dresden die Wartehäuschen haben. Die Linken im Stadtrat würden das Angebot sofort annehmen. „Wir stehen dafür, Infrastruktur zu kommunalisieren“, sagt Linke-Stadtrat Tilo Kießling.

Sein Fraktionskollege Tilo Wirtz hält den Preis für verhandlungsfähig. „Wall spart sich die Entsorgungskosten. Selbst bei einem Eigentumsübergang zum Nulltarif hat das Unternehmen noch einen Vorteil“, glaubt er. Das Hauptargument von Wirtz gegen den Abriss: „Das ist höchst unökologisch und eine Verschwendung von Ressourcen.“ Die Wartehäuschen würden aus Glas, Stahl, Beton und Kunststoff bestehen. „Das müsste alles aufwendig entsorgt werden.“

Stadt soll Wartehäuschen übernehmen

Deshalb, und hier sind sich Wirtz und Kießling einig, soll die Stadt mit Wall verhandeln und die Wartehäuschen übernehmen. Dann könnte Dresden Verträge mit kurzer Laufzeit über die Werbeflächen abschließen und viel Geld einspielen. 2,5 Millionen Euro pro Jahr wollen Grüne, CDU und FDP kassieren, Finanzpolitiker Kießling glaubt an mindestens 5 Millionen Euro. Eine kurze Laufzeit biete der Stadt außerdem die Möglichkeit, sich neue Partner zu suchen, falls es Probleme geben sollte.

Lesen Sie auch Wie viel darf Dresden für die Außenwerbung kassieren?

Das Thema soll nächste Woche im Stadtrat behandelt werden, weil die Linken im Bauausschuss von ihrem Minderheitenrecht einer sogenannten Hebung Gebrauch gemacht haben. Aber auch die Stadtratsdebatte soll hinter verschlossenen Türen stattfinden. „Das ist aus unserer Sicht nicht korrekt, weil es lediglich um den Text einer Ausschreibung geht. Hier brauchen wir Transparenz und Öffentlichkeit“, fordert Kießling.

Aktuelle Stunde zur Außenwerbung

Um Öffentlichkeit herzustellen, haben die Linken eine Aktuelle Stunde zur Außenwerbung beantragt. Dort können die Fraktionen öffentlich ihre Standpunkte erläutern. Grünen-Wirtschaftspolitiker Torsten Schulze erklärte gegenüber DNN, warum er den Abriss befürwortet: „Wir wollen moderne Wartehäuschen mit begrünten Dächern und Photovoltaik. Die Werbung sollte digital eingespielt werden und nicht auf gedruckten Plakaten.“

Das Angebot von Wall hält Schulze für inakzeptabel, weil das Unternehmen über die Lieferung von Ersatzteilen im Geschäft bleiben wolle. Schließlich glaubt Schulze, dass ein überregionaler Anbieter die Werberechte erhalten sollte. „Große Unternehmen starten deutschlandweite Kampagnen. Deshalb brauchen wir Partner, die diese Kampagnen für Dresden akquirieren können.“ Der Grüne weist auf die Zeit hin. „Wir müssen jetzt handeln. Die Verträge müssen europaweit ausgeschrieben werden. Das dauert.“

Wirtz hält das Argument mit den Gründächern nicht für stichhaltig. „Fahrgastunterstände sind vollwertige Hochbauten. So viele Dächer können wir gar nicht begrünen, um Abriss und Entsorgung auszugleichen“, erklärt er. Wenn der Stadt die Unterstände gehören, könnten ja Pilotprojekte gestartet und einzelne Wartehäuschen erneuert werden. „Dann sehen wir auch gleich, welche Probleme es mit begrünten Dächern und Photovoltaik gibt“, so der Baupolitiker.

Die Stadtverwaltung ließ eine am Montag gestellte Anfrage zur Thematik unbeantwortet.

Von Thomas Baumann-Hartwig