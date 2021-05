Dresden

Vier gegen drei Stimmen bei elf Enthaltungen – mit der hauchdünnen Mehrheit von einer Stimme hat das Zukunftsszenario für das Städtische Klinikum Dresden den Stadtbezirksbeirat Pieschen passiert. Nach einer knapp dreistündigen emotionalen Debatte mit vielen Fragen an Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) und den kaufmännischen Klinikdirektor Marcus Polle.

Pieschen ist der Stadtteil, der am meisten verliert, wenn das Präferenzszenario von Stadtverwaltung und Klinikleitung Realität wird. „Was haben wir denn noch im Stadtteil?“, fragte Rolf Jörg Poppe (AfD) mit Blick auf ein marodes Sachsenbad und ein Krankenhaus Neustadt, das ab 2035 keine Klinik mehr sein soll, sondern ein ambulantes Gesundheitszentrum – ohne stationäre Betten, von einem kleinen Zentrum für Notfallmedizin mal abgesehen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dann müssten die 55 000 Einwohner von Pieschen nach Friedrichstadt fahren, dem neuen stationären Campus des Städtischen Klinikums, schlussfolgerte Poppe. „Da drüben kann man ja nirgendwo sein Auto unterstellen“, brachte er die Pieschener Weltsicht auf den Punkt.

Die Botschaft von Kaufmann und Polle: Die Welt hat sich verändert, die schöne alte Zeit ist vorbei. Moderne Medizin vollzieht sich in großen Einheiten, erklärte der Kaufmännische Direktor. In hochspezialisierten Zentren. Und: Moderne Medizin sieht gleiche Leistungen an verschiedenen Standorten nicht vor. Deshalb solle Friedrichstadt mit Potenzialflächen in Krankenhausnähe zum „stationären Campus“ ausgebaut werden. „Hier haben wir die Chance, neue Gebäude zu errichten“, so Polle.

Aufwendige Corona-Strukturen an beiden Standorten

Wie aber lässt sich der geplante Verzicht auf ein Krankenhaus mit der Corona-Pandemie vereinbaren, die doch zu einem hohen Bedarf an Krankenhausbetten führe, wollte Raphael Grübler (Bündnis 90/Die Grünen) wissen. Das Städtische Klinikum würde besser durch die Pandemie kommen, wenn Corona-Patienten an einem Standort behandelt werden könnten, erklärte Polle. „Jetzt müssen wir die sehr aufwendigen Corona-Strukturen an beiden Standorten vorhalten.“

25 Corona-Intensivbetten gebe es in Friedrichstadt und zehn in Neustadt, so Polle. Der Standort auf der Altstädter Elbseite mit seiner pavillonartigen Bauweise sei geradezu ideal geeignet für die Bewältigung von Pandemien. Hier könnten einzelne Gebäude für die Behandlung von infizierten Personen genutzt werden.

Marcus Polle, kaufmännischer Direktor städt. Klinikum Dresden Friedrichstadt. Quelle: Anja Schneider

Es sei doch fraglich ob die Stadt die fast 500 Millionen Euro für die Umsetzung des Konzepts zusammenbekommen werde, konstatierte Rebecca Overmeyer (SPD). „Der Freistaat Sachsen sichert Fördermittel zu, wenn es einen Grundsatzbeschluss des Stadtrats gibt“, erklärte die Sozialbürgermeisterin.

„Wir haben kein Erkenntnisdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit“

Für Joachim Adolphi (Die Linke) stehen die wirtschaftlichen Kennziffern im Mittelpunkt des Zukunftskonzepts und nicht die medizinische Versorgung der Bevölkerung. „Es ist nicht so, dass Krankenhäuser, die Verluste schreiben, die bessere Medizin machen“, entgegnete Polle. Mehrere Stadtbezirksbeiräte brachten ein zweites Gutachten ins Gespräch, dass das aus einem Gutachten der Wirtschaftsberater Ernst & Young entstandene Szenario nachjustieren solle. „Es wäre nicht das zweite Gutachten, sondern das fünfte“, erklärte Polle, wie oft sich Gutachter bereits mit dem einst hochdefizitären Klinikum befasst hätten. Er fügte an: „Wir haben kein Erkenntnisdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit.“

Wobei sich hochdefizitär in Richtung defizitär verschoben hat: Nach einem Minus von 11,8 Millionen Euro im Jahr 2019 erwirtschaftete das Klinikum im vergangenen Jahr nur 3,9 Millionen Euro Verlust. „Wir haben das Ergebnis um acht Millionen Euro verbessert“, so der kaufmännische Direktor, der auch die Alternative zum Präferenzszenario aufzeigte: „Dann haben wir ein Klinikum, das dauerhaft auf Zuschüsse aus der Stadtkasse angewiesen ist.“

Lesen Sie auch Wie sicher ist das Städtische Klinikum Dresden? Das sagt der Kaufmännische Direktor

Christoph Böhm (CDU) brachte einen Antrag ein, der den Standort Trachau auch als ambulantes Zentrum über 2035 hinaus stärken soll. Besonders wichtig: Kurzzeitpflege soll im Klinikareal angeboten werden. Der Antrag fand eine deutliche Mehrheit. Tino Jasef (Freie Wähler) forderte, dass eine gewisse Zahl an stationären Betten in Neustadt erhalten wird – auch er erhielt eine Mehrheit. Trotzdem reichte es in der Endabstimmung über das Zukunftskonzept nur zu einem hauchdünnen Pro.

Die Debatte in den Stadtbezirksbeiräten geht weiter. Und beginnt bald auch im Stadtrat

Von Thomas Baumann-Hartwig