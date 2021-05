Konzept für Kultur- und Nachbarschaftszentren fällt in Dresden-Loschwitz durch

Dresden

Den Bedarf an Kultur-und Nachbarschaftszentren in Dresden lässt die Stadtverwaltung seit gut anderthalb Jahren untersuchen. Das Ergebnis liegt jetzt vor und wird in den Ortschaften und Stadtbezirken präsentiert. Im Stadtbezirksbeirat Loschwitz kam die Vorlage nicht gut an – sie erhielt bei der Abstimmung nicht eine einzige Ja-Stimme.

Kritik am Defizitansatz

Und das, obwohl Klaus Winterfeld aus dem Kulturamt dem Stadtteil bei der Präsentation bescheinigen konnte: „Loschwitz ist ganz gut dran.“ Als Kultur- und Nachbarschaftszentren nannte er die Alte Feuerwache und den Chinesischen Pavillon. Das Kulturamt hatte laut Winterfeld „ein Wissenschaftlerteam der TU“ beauftragt, die Lage zu untersuchen. Bei fehlenden Strukturen wurden besonders häufig die Südvorstadt, Prohlis und Gorbitz genannt.

Da setzte die Kritik der Beiräte gleich an. Es sei zu einfach, nach Stadtteilen mit besonderen Auffälligkeiten in der Bevölkerungsstruktur oder Mängeln zu suchen. „Ich sehe den Defizitansatz kritisch“, sagte Claudia Creutzburg (Grüne). Außerdem sollte die Stadt „stärker bereits vorhandene Strukturen mit freien Trägern nutzen anstatt daran vorbeizuarbeiten“. Solche freien Träger seien etwa in Prohlis und Gorbitz schon aktiv.

Freie Träger und Bürger einbeziehen

Es sei „nicht geplant, dass die Stadt alles selbst macht“, wandte Winterfeld ein. Dennoch stellte Creutzburg den Antrag, dass freie Träger und Akteure und mehr Bürgerbeteiligung angemessen einzubeziehen seien. Auch Henning Heuer (SPD) wies darauf hin, es könne kein Ansatz für eine solche Analyse sein, dass bei guter Durchmischung und vielen Aktivitäten aus der Bevölkerung kein Bedarf für solche Zentren gesehen werde. So fragte zum Beispiel Hans-Jürgen Burkhardt (Die Linke), warum nicht auch der Elbhangtreff, der gute Arbeit leiste, in die institutionelle Förderung durch die Stadt aufgenommen worden sei.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachdem schließlich als Ergebnis aus der bisherigen Untersuchung nur herauskam, dass eine Steuerungsgruppe gebildet werde, die jetzt Vorschläge erarbeiten solle, zeigte sich deutlich Unzufriedenheit. Das sei nicht mehr zu verstehen, kommentierte Berndt Dietze (CDU), Auch Susanne Dagen (Freie Wähler) stellte die Steuerungsgruppe in Frage, da es doch auch viele freie Strukturen gebe. Letztendlich lehnten die Beiräte das Konzept mit fünf Gegenstimmen ab. Der Rest waren Enthaltungen.

Von hp