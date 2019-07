Dresden

In Debatten um Klimawandel und Schülerstreiks wollen sich die Stadträte am Donnerstag von Gastrednern den Rücken stärken lassen. Die CDU hat für die Aktuelle Stunde „Freitage für die Zukunft“, die von der Bürgerfraktion beantragt worden ist, Rederecht für Willi Patzelt beantragt. Der 17-jährige Sohn des früheren Professors an der Technischen Universität Werner Patzelt ist in der Jungen Union und soll unter anderem zu den Klimaprotesten der Initiative „Fridays for future“ sprechen.

In einer weiteren Aktuellen Stunde wird auf Antrag der Grünen darüber diskutiert, wie Dresden bis 2035 zur klimaneutralen Stadt werden kann. Weitere Anträge der Bürgerfraktion befassen sich unter anderem mit der Frage, was Schüler selbst „für unser Klima“ tun können und wie Dresden auch für künftige Generationen lebenswert erhalten werden kann. Die SPD würde die aktuellen Stunden gern zusammenlegen lassen und hat Rederecht für Markus Egermann vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung beantragt.

Von I.P.