Dresden

Dass die SPD-Stadtratsfraktion einen Antrag der CDU lobt, kommt selten vor. „Der CDU-Antrag geht in die richtige Richtung und wurde in den Ausschüssen qualifiziert, so dass ein guter Vorschlag auf dem Tisch liegt“, lobt jetzt SPD-Sozialpolitiker Vincent Drews die Christdemokraten. Der Stadtrat schickt aber ein großes Aber hinterher: „Seit Monaten warten wir darauf, dass der Antrag endlich beschlossen und diskutiert wird.“

Am 16. Mai 2018 hat die CDU-Fraktion ihren Antrag „ Jugendbeteiligung ernst nehmen – Umsetzung des neuen § 47a der Sächsischen Gemeindeordnung“ eingereicht. „Seit Monaten steht er auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung. Aber die CDU vertagt ihn jedes Mal“, ärgert sich Drews.

Mitsprachemöglichkeiten für Jugendliche in Dresden

Den 1. Geburtstag des Antrags hat die SPD-Fraktion nun zum Anlass genommen, den Antrag selbst einzubringen – als Eilantrag zur Behandlung auf der nächsten Stadtratssitzung. „Seit Dezember 2018 melden wir für jede Sitzung des Stadtrats ein Rederecht für unsere Jugendvertreterin Sophie Koch an“, so Drews. „Aber die CDU blockiert die Behandlung. Deshalb haben wir reagiert.“

Koch, die bereits mehrfach zu Stadtratssitzungen anwesend war und vergeblich auf ihren großen Auftritt gewartet hat, sagte: „Die SPD-Fraktion zeigt, dass ihr Jugendbeteiligung im Gegensatz zur CDU wirklich am Herzen liegt. Wir wollen mehr Mitsprachemöglichkeiten für Jugendliche in Dresden schaffen.“

„Es hätte mich gefreut, wenn Frau Koch in den vergangenen Monaten auf uns zugekommen wäre“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Donhauser. „Dann hätten wir gemeinsam überlegen können, wie das Verfahren beschleunigt wird.“ Der Antrag sei im Dezember 2018 beschlussreif gewesen, so der Christdemokrat. Aber die SPD habe ungeschickt agiert und die Jugendbeteiligung mit der Finanzierung zusätzlicher Stellen bei der städtischen Kinderbeauftragten verknüpft. Das habe nicht der Intention des CDU-Antrages entsprochen.

Von Thomas Baumann-Hartwig