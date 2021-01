Dresden

Knifflige Entscheidung für die Dresdner Stadträte: Gerade haben sie publikumswirksam höhere Gebühren für Kitas und das Parken auf Eis gelegt, jetzt steht die nächste Kostenentscheidung an. Und wieder hätte ein Verzicht erhebliche Konsequenzen.

Der Stadtrat soll laut einer Beschlussvorlage aus dem Geschäftsbereich von Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) eine neue Benutzungssatzung für die Städtischen Bibliotheken und damit eine Gebührenerhöhung beschließen. So sollen die Gebühren für Erwachsene für zwölf Monate von 15 auf 20 Euro steigen, im Abovertrag (Laufzeit 24 Monate und automatische Verlängerung) kostet ein Jahr dann 15 statt zehn Euro. Kinder im Alter bis 17 Jahre und Dresden-Pass-Inhaber zahlen weiterhin nichts.

Anzeige

Erwachsenen-Abo 50 Prozent teurer

Je nach Betrachtungsweise steigen die Gebühren damit im Abo um 50 Prozent oder nicht einmal 50 Cent pro Monat. Die letzte Erhöhung liegt laut Vorlage bei den Nutzungsgebühren sechs Jahre zurück, bei den Säumnisgebühren sogar 30 Jahre. Bei verspäteter Rückgabe sollen die Säumnisgebühren für Filme von bislang 1,50 Euro pro Öffnungstag und Medium auf 0,40 Euro sinken, bei allen anderen Medien steigen sie von 0,20 Euro auf 0,40 Euro.

2019 haben die Bibliotheken durch die Benutzungsgebühren reichlich 600 000 Euro eingenommen, die Säumnisgebühren sind etwa halb so hoch. Fast 80 Prozent der Gebühreneinnahmen entfallen auf Aboverträge mit Erwachsenen. Die Stadt rechnet durch die geplante Gebührenerhöhung insgesamt mit Mehreinnahmen von 150 000 Euro in diesem und 200 000 Euro im nächsten Jahr.

Wegen Corona derzeit geschlossen

Derzeit sind die Städtischen Bibliotheken (Zentralbibliothek im Kulturpalast und 19 Stadtteilbibliotheken) aufgrund der Coronapandemie geschlossen. Alles, was ge­streamt oder heruntergeladen werden kann, ist über die digitale eBibo nutzbar. Die Beratung wird aufrechterhalten und für sechs Euro zusätzlich pro Sendung gibt es einen Medientransportdienst. „Wenn die ersten Läden wieder öffnen, öffnen auch wir wieder“, sagte Rabe.

Alle Zusatzeinnahmen aus der Gebührenerhöhung sollen in Projekte fließen, die der Stadtrat im Bibliotheksentwicklungsplan 2025 bereits beschlossen hat. Das unterstreicht auch Roman Rabe, der Bibliothekarische Fachdirektor, der den erkrankten Direktor Prof. Arend Flemming vertritt. „Das ganze Geld geht komplett in zusätzlich Dienstleistungen“, erklärte er ge­genüber DNN.

Bibliotheken als Begegnungszentrum

Dazu gehört vor allem das Projekt „Bibo 7/10“ – Stadtteilbibliotheken sollen an sieben Tagen in der Woche ab 10 Uhr geöffnet sein. Damit will die Stadt dem „Bedarf an Kultur- und Nachbarschaftszentren, also öffentlich zugänglichen Räumen zum Lernen, Arbeiten, Kommunizieren und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts“ nachkommen.

In einem Pilotprojekt in der Südvorstadt (Münchner Platz 2) sei das Angebot sehr gut angenommen worden, erläutert Rabe. Dieses Jahr startet das Modell in Klotzsche. „Für die Südvorstadt und Klotzsche stehen die Gelder im Haushalt“, erläutert Rabe. In den Bibliotheken Neustadt und Prohlis soll 2021 ebenfalls „Bibo 7/10“ umgesetzt werden. 2022 sind dann Gorbitz und Gruna geplant. Aufgrund des Sparzwangs in der Stadt seien die Projekte nur mit der Gebührenerhöhung möglich, heißt es in der Vorlage der Stadt.

Hoffen auf Zustimmung des Stadtrats

Mit Ablehnung der Gebührenerhöhungen fürs Parken und die Kinderbetreuung haben sich die Stadträte so in die Bredouille gebracht, dass jetzt zur Kompensation sogar Einschnitte bei den Investitionen in Schulen und Kitas drohen. Die Bibliotheken zeigen sich optimistisch, dass ihnen solche Turbulenzen erspart bleiben.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir rechnen fest damit“, hofft Rabe auf die Zustimmung des Stadtrats zur Erhöhung. Schließlich habe der Kulturausschuss dazu ausdrücklich den Auftrag erteilt. Komme der Beschluss nicht, seien die Projekte nicht umsetzbar. Im Vergleich zu anderen Städten mit 360 000 bis 650 000 Einwohnern rücke Dresden mit den Bibo-Gebühren durch die geplante Erhöhung aus dem „unteren Drittel“ ins „untere Mittelfeld“ auf.

Von Ingolf Pleil