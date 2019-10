Heftiger Streit über die Kosten für Asylbewerber in Dresden

Dresden

„Finanzielle Änderungen im Bereich Asyl im Jahr 2019“ – diese Vorlage sollte am Montagabend zum Selbstläufer im Finanzausschuss werden. Die Stadt muss in diesem Jahr 9,305 Millionen Euro mehr für Asylbewerber ausgeben, weil sie rund 800 Personen mehr unterzubringen und zu betreuen hat als erwartet – im Durchschnitt 2800 statt 2000. Aber: Die Mehrkosten dafür trägt der Freistaat, heißt es in der Vorlage, alles kein Problem.

CDU-Ausschussmitglied Heike Ahnert sieht die Dinge komplett anders: „Ein Paradebeispiel für Intransparenz!“, schimpfte sie. Erst durch ihr hartnäckiges Nachfragen sei ans Licht gekommen, dass hinter der Routinevorlage eine Ausweitung der Leistungen für Asylbewerber stecke. Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke) habe die Leistungserbringung im Bereich Asyl neu strukturiert, die freien Träger erhalten laut Ahnert künftig mehr Geld. Rund 2,5 Millionen Euro, um genau zu sein.

„Die Stadträte und der zuständige Sozialausschuss wurden nicht informiert. Es war der Versuch, den Stadtrat sowohl fachlich als auch in seiner Haushaltshoheit zu hintergehen“, so Ahnert. Mit den Stimmen von CDU und AfD wurde die Vorlage zum Thema für den Stadtrat gemacht.

Kaufmann wies die Vorwürfe zurück. Die Debatte über die Flüchtlingssozialarbeit sei seit April in den Ausschüssen geführt worden. Am 4. Juli habe der Stadtrat den Fachplan Asyl mit allen finanziellen Konsequenzen beschlossen, so Kaufmann.

Von Thomas Baumann-Hartwig