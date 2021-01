Haushalt in Dresden: Die fetten Jahre sind vorbei

Dresden

Mit den Stadtfinanzen verhält es sich ein bisschen wie mit Corona – wie ernst die Lage wirklich ist, merkt man peu a peu. Dresden erlebte diese Woche jedenfalls sein Blaues Wunder, als Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) vor dem Stadtbezirksbeirat Blasewitz erklärte, dass die Sanierung von Dresdens schönster Brücke rund 40 Millionen Euro verschlingen wird. Wohl gemerkt im ersten Bauabschnitt und, ach ja: Fördermittel von Bund, Land oder EU seien leider auch nicht zu erwarten.

Dresden muss den Gürtel enger schnallen

Insgesamt geht Kühn beim Blauen Wunder von Baukosten zwischen 80 und 120 Millionen Euro aus, je nachdem wie stark der Zahn der Zeit genagt hat. Das ganze passiert natürlich ausgerechnet in dieser Zeit, wo das Rathaus wegen Corona noch 77 Millionen Euro aus dem eigentlich schon beschlossenem Haushalt streichen muss.

Es wäre jetzt billig zu behaupten, die Stadt habe in den letzten Jahren über ihre Verhältnisse gelebt. Nein, sie hat sinnvoll investiert. Vor allem in Schulen, aber auch in die Projekte Kraftwerk Mitte oder Philharmonie ist das viele Geld gut angelegt. Das gilt auch für das neue Verwaltungszentrum, das am Ferdinandplatz entstehen soll. Aber dann ist erstmal Schluss mit Wünsch-Dir-was – auch wenn das bei vielen Stadträten noch nicht im Großhirn angekommen ist, wo die logischen Denkprozesse ablaufen. Die fetten Jahre sind vorbei!

Wer heute noch vom Fernsehturm träumt, von der Robotron-Kantine oder vom Sachsenbad, wie diese Woche erst geschehen, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Dresden muss den Gürtel enger schnallen und viel schmerzhafter Prioritäten setzen, als das in der jüngeren Vergangenheit der Fall war. Eine Alternative hierzu gibt es freilich. Nichts ist alternativlos. Dresden könnte wieder in die Schuldenfalle tappen und in die Zeit vor dem Woba-Verkauf zurückfallen. Nur dass es dann keine Woba mehr gibt, die man verkaufen könnte. Nur eine Drewag, pardon: SachsenEnergie. Aber das wäre eine schlechte Alternative, die niemand ernsthaft wollen kann.

Ein schönes Wochenende, Ihr Dirk Birgel

Von Dirk Birgel