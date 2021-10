Grundstücksgeschäfte: Dresden muss Flächen für sozialen Wohnungsbau besorgen

Dresden

Ungewöhnlicher Schritt der Stadt: Um die städtische Wohnungsbaugesellschaft mit Grundstücken für den Bau von bezahlbarem Wohnraum auszustatten, will die Verwaltung jetzt verstärkt auf Vorkaufsrechte setzen. Über zwei Fälle müssen die Stadträte jetzt eilig entscheiden. Im Mittelpunkt stehen Grundstücke in Niedersedlitz und in Cotta.

Suche nach Flächen

Das Beispiel Bismarckstraße zeigt, warum es dabei geht. Der Bauausschuss des Stadtrats soll den Oberbürgermeister ermächtigen, in den Verkauf zweier Grundstücke in Niedersedlitz einzusteigen. Laut der Vorlage aus dem Geschäftsbereich von Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) will die Stadt die Immobilien an der Bismarckstraße 20 und 22 erwerben. Beide Grundstücke sind 1270 Quadratmeter groß und sollen zusammen 990.000 Euro kosten, 90.000 Euro Nebenkosten kommen noch oben drauf.

An der Bismarckstraße in Niedersedlitz will die Stadt jetzt Flächen für die städtische Wohnungsbaugesellschaft „WiD“ akquirieren. Quelle: Dietrich Flechtner

In Cotta geht es um das Grundstück Zöllmener Straße 18 c (2451 Quadratmeter) zum Kaufpreis von Höhe von 612 750 Euro und Nebenkosten von etwa 60.000 Euro. Das Gelände ist als Parkplatz genutzt und die bisherige Pächterin will das Grundstück nun kaufen.

Unbebaute Gebiete mit Wohnungsumfeld

Die Stadt sieht für die Flächen ein Vorkaufsrecht, weil sie nicht bebaut sind, aber in einem Gebiet liegen, das vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut werden kann. Geregelt ist das im Baugesetzbuch in Paragraph 24 zu „Allgemeines Vorkaufsrecht“. Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt. Dem Wohl der Allgemeinheit kann insbesondere die Deckung eines Wohnbedarfs in der Gemeinde dienen, heißt es in der Gesetzespassage.

Genau das hat die Stadt vor. Die Grundstücke sollen in den Grundstücksbestand der „Wohnen in Dresden“ GmbH (WiD) überführt und nach entsprechender Planung für den geförderten Wohnungsbau genutzt werden.

„Disharmonie“ zwischen Angebot und Nachfrage

Bevölkerungswachstum bedingt durch Wanderungsgewinne und eine positive Geburtenbilanz, geringer Wohnungsleerstand und dynamisch steigende Immobilienpreise trügen seit mehreren Jahren zu einem angespannten Wohnungsmarkt in Dresden bei, argumentiert die Verwaltung. Aufgrund struktureller Defizite bei Wohnungsgrößen und Lagen gebe es „erhebliche Disharmonien zwischen Angebot und Nachfrage“ in der Landeshauptstadt.

Neubautätigkeit finde überwiegend im hochpreisigen Segment statt. Dadurch fänden nicht alle Einkommensgruppen geeignete Wohnungsangebote. Insbesondere das Angebot an Wohnungen im mittel- und niedrigpreisigen Segment sei stark zurückgegangen und könne gegenwärtig durch den freien Markt nicht mehr abgedeckt werden. Diese Entwicklung werde sich voraussichtlich auch zukünftig verfestigen.

Stadt will in Kaufvertrag eintreten

Das Angebot an geeigneten kommunalen Grundstücken sei „nahezu erschöpft“, deshalb sei der Kauf weiterer Grundstücke notwendig, heißt es. Wie Doris Oser, die persönliche Referentin von Baubürgermeister Stephan Kühn, auf DNN-Anfrage erklärt, müssen „Notare im Rahmen des Vollzugs von Kaufverträgen bei der Landeshauptstadt Dresden nachfragen, ob es ein gesetzliches Vorkaufsrecht gibt und ob dieses ausgeübt werden soll“.

Das ist unter anderem bei den Immobilien an der Bismarckstraße geplant. Auf beiden Grundstücken bestünden lediglich kurzfristig kündbare Mietverträge für eine Stellplatznutzung. Der Kaufpreis entspreche dem von der Kommunalen Bewertungsstelle ermittelten Verkehrswert von 390 Euro pro Quadratmeter. Das Geld nehme das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung aus einem Topf für Grundstücksankäufe.

Stadtratsmitglied begrüßt Pläne

Wenn die Stadt die Flächen übernehmen soll, ist Eile geboten. Für die Ausübung des Vorkaufsrechts gibt es eine dreimonatige Frist, die ab der Erklärung des Eigentümers läuft, dass ein rechtskräftiger Kaufvertrag vorliegt. Laut Oser reiche diese Frist bei der Bismarckstraße bis zum 10. Dezember. Ab 500 000 Euro muss der Bauausschuss bei solchen Geschäften eingebunden werden, daher soll er auf der Sitzung am 3. November über den Handel entscheiden.

Torsten Schulze, der für die Grünen im Ausschuss sitzt, bewertet das Vorgehen der Stadt grundsätzlich positiv, auf diese Weise Grundstücke zu akquirieren, die für den Bau bezahlbarer Wohnungen geeignet sind. „Das ist auch eine neue Qualität in der Verwaltung.“ Natürlich müsste die Stadt im Falle astronomischer Preise prüfen, ob sie sich die Ausübung eines Vorkaufsrechts leisten könne und natürlich müsse die Begründung rechtlich stichhaltig sein, da der interessierte Käufer das Vorgehen der Stadt mit einer Klage gerichtlich prüfen lassen könnte.

Stadt will Instrument „verstärkt“ nutzen

Laut Kühns persönlicher Referentin hatte die Stadt bislang zwei Vorkaufsrechte ins Auge gefasst, um Grundstücke für die WiD zu erwerben. „Das Instrument soll zukünftig verstärkt genutzt werden“, fügte sie hinzu. Vor Ausübung eines Vorkaufsrechts werde der Verkehrswert des Grundstücks ermittelt und der vereinbarte Kaufpreis anhand dieses Wertes bewertet. Darüber hinausgehend habe die Stadt keine Möglichkeiten, Spekulationsgewinne auszuschließen.

Die beiden früheren Fälle betrafen Flächen in Mickten. In einem Fall, zu dem von der Stadt keine weiteren Details genannt werden, sei später aus rechtlichen Gründen vom Vorkaufsrecht wieder Abstand genommen worden. Im anderen Fall ging es um eine Fläche an der Ecke Pisendelstraße/Zelenkastraße und einen Kaufpreis von 1.356.770 Euro. Und bei diesem Beispiel zeigt sich auch die Tücke des Instruments ganz deutlich: Im Dezember 2018 wurde der OB zum Ausüben des Vorkaufsrechts von den Stadträten ermächtigt, der Rechtsstreit ist auch drei Jahre später noch immer bei Gericht anhängig.

WiD: Höheres Potenzial im Ausweisen von Bauland

Wie Geschäftsführer Steffen Jäckel auf DNN-Anfrage erklärte, könne die WiD an der Bismarckstraße etwa 25 Wohnungen bauen. Die Nutzung des Vorkaufsrechts sei durchaus ein Beschaffungsweg von Baugrundstücken für den sozialen Wohnungsbau. „Allerdings gehe ich davon aus, dass ein weitaus höheres Potenzial der Baulandgewinnung in der Schaffung von Baurecht liegt“, erklärte Jäckel. Das heißt übersetzt: In der Ausweisung von Bauland.

Letztendlich bewirke die Ausübung eines Vorkaufsrechts durch die Kommune nur eine weitere Verknappung des ohnehin in Dresden schon begrenzt verfügbaren Baulandes für den Mehrgeschosswohnungsbau, denn die eigentlichen Kaufinteressenten würden in den meisten Fällen auch weiterhin nach Bauland in Dresden Ausschau halten, um ihre Investitionsvorhaben im Wohnungsbau zu realisieren. In der unmittelbaren Folge „wird die Preisspirale dadurch nicht entlastet und die Baulandverfügbarkeit nicht gestärkt“.

Woba 2017 gegründet

Das Vorkaufsrecht sei also „kein geeignetes Instrument, um strukturell erforderliche Marktverfügbarkeiten herzustellen, für die kurz- und mittelfristige Verfügbarkeit von Bauland für den erforderlichen sozialen Wohnungsbau muss das Instrument Vorkaufsrecht dennoch eingesetzt werden“.

2017 hatte der Stadtrat die Gründung der Woba beschlossen, sie gehörte zu den Kernelementen der Rot-Grün-Roten Mehrheitskooperation. Gegenwärtig habe die WiD „167 Wohnungen an sechs verschiedenen Standorten fertiggestellt und nahezu vollständig vermietet“, sagte Jäckel. Weitere 124 Wohnungen an weiteren sechs Standorten würden noch bis Ende dieses Jahrs fertiggestellt und an Haushalte vermietet.

Inzwischen 660 Wohnungen im Bestand

Parallel dazu arbeiten an sieben Baustellen die Gewerke an der Errichtung von 313 Wohnungen wovon 219 noch im Jahr 2022 in die Vermietung gehen würden. Hinzu kämen weitere sieben Bauvorhaben in unterschiedlichen Phasen der Planung mit Baustarts in den Jahren 2022 und 2023. Dabei könnten voraussichtlich 378 Wohnungen entstehen.

„Insgesamt ist das ein beachtliches Planungs- und Bauvolumen, welches innerhalb kürzester Zeit angeschoben und bereits realisiert werden konnte“, konstatierte Jäckel. Im Gegensatz zu anderen Investoren im Wohnungsbau werde der Bestand der WiD dezentral im gesamten Stadtgebiet Dresdens und in einer gewissen Kleinteiligkeit aufgebaut.

Zusammen mit den von der Landeshauptstadt übernommenen Bestandswohnungen in Pieschen (327 Wohneinheiten) und Pillnitz (42) werde die WiD zum 31. Dezember 2021 insgesamt 660 Wohnungen im Eigentum bewirtschaften.

Von Ingolf Pleil