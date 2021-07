Grüne Welle und Tempo 30: Dresden-Blasewitz lehnt Anträge ab

Dresden

Gleich für zwei Anträge zum Verkehr war die Grünen-Stadträtin Ulrike Caspari in den Stadtbezirksbeirat Blasewitz gekommen, um sie zu begründen und für Zustimmung zu werben. Vergebens – beide Vorschläge fielen durch. Die Grünen ziehen mit ihnen derzeit durch Stadtbezirks- und Ortschaftsbeiräte, eine Entscheidung fällt im Stadtrat.

TU meldet Interesse an

Im ersten Antrag ging es um drei für den Radverkehr besonders wichtige Strecken in der Stadt, auf denen in einem Verkehrsversuch die Ampeln so eingestellt werden sollen, dass die Radfahrer „grüne Welle“ haben. Für den Stadtbezirk Blasewitz wurde die Fetscherstraße von Waldschlösschenbrücke bis Comeniusplatz vorgeschlagen. In vielen Städten gebe es das bereits, sagte Caspari, und die TU Dresden habe großes Interesse, das wissenschaftlich zu begleiten und auszuwerten. Es könne nicht sein, „dass der Autoverkehr immer die Vorteile hat“.

Carsten Biesok (FDP) hielt den Plan für nicht realistisch. Es sei ein Vorschlag, um den Pkw-Verkehr stark zu reglementieren. Sinnvoller wäre es, das Radwegenetz auszubauen und Problemstellen, etwa an Kreuzungen zu entschärfen. Marcus Bartusch, der neue Stadtbezirksbeirat der Linken, fand indes, man müsse Strukturen ändern, wenn man Verhaltensweisen ändern wolle. „Es ist wichtig, dass man auf den Radverkehr umsteigt.“

Einig waren sich fast alle, dass gerade die als Probestrecke vorgeschlagene Fetscherstraße eine Ampelschaltung habe, die weder für den Autoverkehr noch für Radfahrer oder Fußgänger optimal sei. Mit elf Gegenstimmen lehnte der Stadtbezirksbeirat eine Zustimmung dennoch ab.

Blasewitz hat schon viele 30er-Zonen

Ebenso viele Gegenstimmen erntete der Vorschlag, in einem Probelauf in einigen begrenzten Stadtgebieten Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit einzuführen und nur noch auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 50 zuzulassen. Das würde zu mehr Verkehrssicherheit und weniger Lärm führen. Caspari bezog sich auf eine Bundestagsdebatte vom Januar 2020, in der das vorgeschlagen worden sei. Ziel ist natürlich, Tempo 30 in der Zukunft mit den Ausnahmen auf Hauptverkehrsstraßen stadtweit zu haben.

In Blasewitz gebe es Tempo 30 schon auf den meisten Nebenstraßen, war das Gegenargument. Man brauche keine Umkehrung der Beschilderung. Auch dieser Antrag wurde mit Mehrheit abgelehnt.

Von Bernd Hempelmann