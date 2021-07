Gewalt gegen Dresdner Stadträte: Streit über eine Erklärung

Dresden

Peter Krüger, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, zeigt sich irritiert: Nach dem Anschlag auf das Buchhaus Loschwitz von Stadträtin Susanne Dagen (Freie Wähler) im April hatte sich die CDU dafür eingesetzt, dass sich der Stadtrat mit einer Erklärung von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung distanziert. „Wir haben den Wortlaut der Erklärung allen Fraktionen mit der Bitte um Unterzeichnung zugesendet“, erklärt Krüger. Rückmeldungen seien von FDP, Freien Wählern und AfD gekommen – nicht aber von Grünen, Linken, SPD und Dissidenten. „Es gab keine Reaktion.“

CDU: Nur ein erster Schritt

Er halte es für sehr bedenklich, wenn sich der Stadtrat nicht einmal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen könne, der da laute: Ablehnung von Gewalt. „Wir haben auch klar kommuniziert, dass wir die Erklärung nur als einen ersten Schritt sehen, dem weitere Schritte wie der Einstieg in ein geeignetes Format folgen sollten“, so Krüger. Ihm sei die Auseinandersetzung mit jeglicher Form von Gewalt ein wichtiges Anliegen. „Dass das linke Lager nach dem Vogel-Strauß-Prinzip vorgeht, halte ich für nicht in Ordnung.“

Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnes Scharnetzky erklärte, offenbar sei etwas in der Kommunikation mit der CDU-Fraktion auf der Strecke geblieben. „Wir wollten uns zurückmelden, aber das ist in der Tat nicht erfolgt.“ Die Grünen würden sich zunächst auf den Prozess konzentrieren wollen, den 15 Stadträtinnen in Gang gesetzt hätten mit ihrem Appell für Respekt und Anstand im Stadtrat. „Da gab es bereits eine Abfrage unter den Stadträten, wer die Initiative unterstützt und beispielsweise an Workshops teilnehmen will.“

Sie persönlich unterschreibe grundsätzlich nicht gerne Dinge, bei denen sie nicht glaube, dass sie etwas bewirken, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende. „Diese Erklärung ist uns vorgesetzt worden, wir waren in die Erarbeitung nicht mit einbezogen“, erklärte sie, warum sie nicht unterschrieben hat.

SPD: Keine Reaktion auf Gesprächsanregung

„Immer häufiger werden in unserem Land und in unserer Stadt Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zur Zielscheibe von Beleidigungen und Verleumdungen“, heißt es in der Erklärung, und: „Wir verurteilen jede Art von Gewalt gegen Mitglieder des Stadtrates, der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte. Wer gegen gewählte Vertreter der Bürger verbale oder tatsächliche Gewalt ausübt, stellt sich gegen unsere demokratische Ordnung und unsere Freiheit.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die SPD-Fraktion habe sowohl im Stadtrat als auch im Ältestenrat direkt an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), an den Ersten Bürgermeister Detlef Sittel (CDU) und an Krüger Vorschläge zu ei­nem gemeinsamen Vorgehen zum Thema Gewaltfreiheit im ge­sellschaftlichen Umgang gerichtet, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser. „Es waren Vorschläge, überhaupt erst einmal miteinander zu sprechen, wie wir gemeinsam Verantwortung gegen Gewalt übernehmen können. Die Reaktionen waren gleich null“, so die Sozialdemokratin. Sie frage sich schon, ob es darum gehe, ein gesellschaftliches Problem anzugehen. „Oder einfach nur darum, mal ein Papier zu unterschreiben und das Thema so für erledigt zu erklären. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung.“

Von Thomas Baumann-Hartwig