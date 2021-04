Dresden

Der Fußballverein Dynamo Dresden sorgt mal wieder für Streit in der Kommunalpolitik. Es geht weniger um die zuletzt wenig erfreulichen Leistungen der Mannschaft als vielmehr ums Geld. Eine Million Euro soll der Verein als zusätzlichen Zuschuss für den Bau des Trainingszentrums erhalten, schlägt Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) vor. Der Sportausschuss berät am Donnerstag über die Vorlage.

Verein zahlt 1,5 Millionen Euro Jahresmiete

Eine Million Euro? War da nicht mal etwas? Richtig: Schon im vergangenen Jahr sollte Dynamo einen Ausgleich für die Mehrkosten erhalten, die beim Bau des Trainingszentrums entstanden waren. Der Verein zahlt eine Jahresmiete von 1,5 Millionen Euro für die hochmoderne Anlage. Ohne Zuschuss würden es 60.000 Euro mehr sein, da sich das Trainingszentrum um 4,5 Millionen Euro verteuert hatte.

Der Stadtrat entschied sich im November 2020 mehrheitlich gegen Dynamo. Der Verein hatte bereits vier Millionen Euro Fördermittel für das Trainingszentrum erhalten, jetzt seien andere Sportstätten an der Reihe, hieß es. So wurde die Dynamo-Million unter anderem in die Sanierung des Ruderhauses Cotta umgelenkt.

FDP verhandelte Zuschuss in den Haushalt

Zeitgleich verhandelten im November Grüne, CDU, Linke, SPD und FDP über den Haushalt für 2021/022, und FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow erklärte im Anschluss: „Wir haben den Zuschuss für Dynamo in den Haushalt hineinverhandelt.“ So dass die Vorlage von Lames eigentlich nur den Willen der Haushaltskoalition widerspiegelt.

Grüne: „Dieser Vorschlag ist instinktlos“

Eigentlich. „Ich halte es für völlig instinktlos, in der jetzigen Situation mit dieser Vorlage zu kommen“, erklärte Grünen-Sportpolitiker Torsten Schulze. „Die Situation hat sich bei den Sportstätten nicht wesentlich verbessert. Bevor wir über zusätzliches Geld für Dynamo sprechen, wollen wir erst einmal Vorlagen für andere Sportstätten sehen.“

„Warum soll Dynamo an erster Stelle stehen?“

Die geplante Million sei für die investive Sportförderung vorgesehen, sagt Torsten Schulze. „Wir haben sehr deutlich formuliert, dass wir die Prioritäten bei anderen Sportvereinen sehen. Das gleich wieder Dynamo an erster Stelle stehen soll, kann ich so nicht nachvollziehen.“ Dass die Million im Haushalt steht, ändere nichts an seiner Auffassung, bekräftigt der Grüne. „Die Erhöhung der Parkgebühren steht auch im Haushalt, trotzdem hat die FDP dagegen gestimmt“, erklärt er.

Zastrow: „Wir sprechen einer Mehrheit aus dem Herzen“

Zastrow erklärte auf DNN-Anfrage, er habe offiziell noch von keiner Seite gehört, dass der Zuschuss für Dynamo in Frage gestellt werden solle. „Ich habe eine große Mehrheit für die Auffassung feststellen können, dass man den Verein für die Mehrkosten beim Trainingszentrum nicht zur Kasse bitten kann. Ich gehe davon aus, dass wir nach wie vor einer Mehrheit des Stadtrats aus dem Herzen sprechen.“

„Wann eröffnet Dynamo eine Frauenmannschaft?“

Der Sportausschuss berät in erster Lesung, trifft also noch keine Entscheidung. Eine heftige Debatte dürfte es aber geben. „Ich will ja nicht ausschließen, dass wir über eine zusätzliche Förderung für Dynamo reden, wenn sich die Finanzen der Stadt stabilisiert haben“, sagt Torsten Schulze. Und fügt an: „Ich würde mich sehr über die Nachricht freuen, dass Dynamo die erste Mädchen- oder Frauenmannschaft eröffnet hat. Aber im Trainingszentrum gibt es ja nicht mal Umkleidekabinen für Mädchen und Frauen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig