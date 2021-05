Der Stadtrat in Dresden wird die Verlegung des Gehe-BSZ an die Freiberger Straße beschließen. Es ist der Auftakt für eine umfangreiches Standortkonzept. Doch es gibt auch eine offene Frage.

Gehe-BSZ: Stadtrat in Dresden geht für Schulstandorte ersten Schritt

