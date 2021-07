Dresden

Die Sozialdemokraten im Stadtrat wollen Dresden für Fußgänger deutlich freundlicher machen und fordern deshalb nun – dort wo nötig – an verschiedenen Kreuzungen fehlende Ampeln aufzustellen. Darüber hinaus solle die Verwaltung prüfen, ob an ausgewählten Kreuzungen in Dresden nicht sogar das diagonale Queren ermöglicht werden kann, wie es etwa in den USA, Japan, aber auch einigen deutschen Städten seit Jahren schon praktiziert wird.

Kritik: Bausünden aus den 1990er Jahren

Der Dresdner Stadtrat wird sich Ende dieser Woche mit einem entsprechenden Antrag der SPD beschäftigten. Konkret schlägt die Fraktion vor, Straßenkreuzungen, die derzeit nicht in allen drei oder vier Querungsrichtungen mit Fußgängerampeln ausgestattet sind, schrittweise nachzurüsten. In dem Antrag werden der Knoten Körnerplatz sowie die Kreuzungen der Hansastraße, Maxim-Gorki-Straße und Hechtstraße in der Leipziger Vorstadt sowie der Teplitzer Straße, Wilhelm-Franke-Straße und Dohnaer Straße in Strehlen benannt. Hier müssen Fußgänger teilweise drei Ampeln überqueren, um von einer Straßenseite auf die andere zu kommen, heißt es in dem Antrag.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

SPD-Stadtrat Stefan Engel spricht von Bausünden aus den 1990er Jahren, bei denen die Fußgänger teilweise vergessen wurden: „Heute würde keiner mehr so bauen“, erklärt der Sozialdemokrat. An anderen Straßenzügen seien in den vergangenen Jahren auch Ampeln für Fußgänger nachgerüstet worden, sagt Stefan Engel und verweist dabei auf das Beispiel St. Petersburger Straße. „Der Fußverkehr in Dresden braucht direkte und komfortable Wegebeziehungen. Mit der Nachrüstung von Ampelanlagen wird das Zufußgehen vor allem im direkten Wohnumfeld attraktiver.“ Zudem erhöhe sich die Verkehrssicherheit insgesamt, da Querungsversuche an dafür nicht ausgestatteten Stellen vermieden werden, so der Stadtrat.

Diagonales Queren wie in Japan oder den USA

Um das Vorankommen der Fußgänger in Dresden zu erleichtern, bringt die SPD zudem das Modell der so genannten „Alle-Gehen-Kreuzung“ ins Gespräch. Heißt, dass die Fußgänger nicht nur quer über die einzelnen Arme der Kreuzung gehen, sondern auch diagonal die Fahrbahn queren können. In den USA und Japan sind solche Kreuzungen mit insgesamt sechs Querungsrichtungen recht verbreitet. In Deutschland finden sich derartige Anlagen in Köln oder Wuppertal.

„Diagnonalquerungen wären eine weitere Möglichkeit, um den Fußverkehr zu stärken“, sagt Stefan Engel. „Warum soll eine Lösung, die es in Wuppertal und Köln gibt, nicht auch in Dresden funktionieren? Hier sollte die Stadtverwaltung mögliche Standorte prüfen. Es ist kein Naturgesetz, dass ausgerechnet die schwächsten Verkehrsteilnehmenden am längsten warten müssen.“

Mehrheit im Stadtrat deutet sich an

Stefan Engel hat bereits einige Vorschläge, wo Kreuzungen entsprechend umgestaltet werden können. Der F.-C.-Weißkopf-Platz in Plauen oder die Görlitzer Straße/Louisenstraße in der Äußeren Neustadt kämen aus seiner Sicht infrage. Die Kreuzungen dafür sollten nicht zu groß und komplex sein, doch gerade bei den beiden genannten Beispielen sei es durchaus gut vorstellbar, erklärt der Stadtrat. Im Bauausschuss war der SPD-Antrag zum Fußverkehr bereits auf eine breite Zustimmung gestoßen.

Von Sebastian Kositz