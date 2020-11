Fusion von Drewag und Enso: Der neue Konzern soll sich zum Klimaschutz bekennen

Dresden

Der Stadtrat trifft am Dienstag die vielleicht wichtigste Entscheidung in diesem Jahrzehnt, erklärte am Freitag André Schollbach, Vorsitzender der Fraktion Die Linke. Die kommunalen Energieversorger Stadtwerke Dresden GmbH ( Drewag) und Energie Sachsen Ost GmbH (Enso) sollen zu einem der größten Energiekonzerne Deutschlands fusionieren, der den Namen Sachsen Energie AG tragen wird.

Starkes Unternehmen in kommunaler Hand

Für die Linken eine richtige Weichenstellung. „Wir brauchen ein starkes Unternehmen in kommunaler Hand.“ Die wirtschaftliche Bedeutung der Fusion sei enorm, zumal nur ein großer Verbund die Herausforderungen der Energiewende bewältigen könne. Schollbach kündigte Anträge der Linken zu zwei Aspekten der Fusion an. „Die soziale Verantwortung des Unternehmens muss gewahrt bleiben und wir müssen den Einfluss der Stadt und des Stadtrats auf wesentliche Entscheidungen des Energieversorgers sichern.“

Das von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) vorgeschlagene Innovationsbudget in Höhe von acht Millionen Euro werden die Linken nur dann mittragen, so Schollbach, wenn der Stadtrat angemessen die Verwendung der Mittel kontrollieren könne. „Wir wollen verhindern, dass sich der Oberbürgermeister das Geld zur sonnengottähnlichen Verteilung sichert.“ Hilbert will die Gelder zur Finanzierung von Maßnahmen einsetzen, die der Energiewende dienen und nicht ausreichend gefördert werden.

Finanzielle Effekte von 29 Millionen Euro pro Jahr

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kündigte ebenfalls an, der Fusion zuzustimmen. „Es entsteht ein leistungsfähiges Unternehmen mit einem großen Versorgungsraum“, erklärte Wolfgang Deppe, umweltpolitischer Sprecher der Grünen. Die Fusion würde finanzielle Effekte von 29 Millionen Euro pro Jahr bringen. Das sei eine gute Grundlage für die Subventionierung des Öffentlichen Personennahverkehrs und der städtischen Bäder in Dresden, die bisher überwiegend aus Gewinnen der Drewag finanziert wird.

Klimaneutralität als Unternehmensziel verankern

Die Grünen sehen laut Deppe aber noch Fragezeichen bei der künftigen Unternehmensstrategie. „Es ist nicht zu erkennen, wie das neue Unternehmen bis 2035 Klimaneutralität erreichen will“, erklärte der Grüne. Deshalb fordert die Fraktion einen Begleitbeschluss, in dem Sachsen Energie verpflichtet wird, sich zum Klimaschutz zu bekennen. „Wir können dem Unternehmen keine Vorgaben machen, wie es Klimaneutralität erreicht. Aber es muss als Unternehmensziel verankert werden“, so Deppe.

Das von Hilbert vorgeschlagene Innovationsbudget begrüßen die Grünen. „Wir wollen aber, dass die Mittel langfristig festgeschrieben werden und nicht nur einmalig fließen“, erklärte der umweltpolitische Sprecher.

Die Drewag hat 1600 Mitarbeiter und hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro erzielt. Die Enso beschäftigt ebenfalls 1600 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro. Die Drewag zahlte 45,6 Millionen Euro Dividende an ihre Anteilseigner, die Enso schüttete 30 Millionen Euro Dividende aus.

Von Thomas Baumann-Hartwig