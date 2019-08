Dresden

Spannende Personalie vor der Konstituierung des Stadtrats am 5. September: Thomas Blümel hat einen neuen Job im Rathaus gefunden. Der frühere SPD-Fraktionsgeschäftsführer war im Oktober 2018 von seiner Partei nicht als Spitzenkandidat nominiert worden. Gemeinsam mit Peter Bartels und Christian Bösl von der SPD-Fraktion und Jan Kaboth von den Freien Bürgern gründete er die Bürgerfraktion und wurde deren Geschäftsführer.

Blümel trat nicht mehr zur Stadtratswahl am 26. Mai an, bleibt aber im Rathaus: Er wechselt als Geschäftsführer zur Fraktion Freie Wähler, die erstmals im Stadtrat vertreten ist. Das gab Fraktionsvorsitzender Jens Genschmar am Mittwoch bekannt. „Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, Thomas Blümel als Geschäftsführer für die Fraktion zu gewinnen. Er bringt mit seinen langjährigen Erfahrungen als Geschäftsführer und Stadtrat die besten Voraussetzungen mit.“

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Susanne Dagen sagte: „Wir wollen gute Sachpolitik machen und die Bürger besser an Entscheidungen beteiligen. Dafür haben wir mit Thomas Blümel einen guten Geschäftsführer gefunden.“

Die Freien Wähler sind erstmals im Stadtrat vertreten. Sie konnten vier Mandate gewinnen. Lediglich Jens Genschmar besitzt Erfahrung als Stadtrat für die FDP. Blümel war 15 Jahre lang Stadtrat und bringt jede Menge Know-how für die Arbeit der Fraktion mit ein.

Von Thomas Baumann-Hartwig