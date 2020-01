Dresden

In wenigen Tagen sollen die Bagger auf dem Ferdinandplatz anrollen. Die archäologischen Grabungen für den Neubau des Verwaltungszentrums werden beginnen. Wenn es nach der Stadtratsfraktion Freie Wähler geht, wird es dazu nicht kommen. In einem Eilantrag für die Stadtratssitzung am Donnerstag fordern die Freien Wähler Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) auf, die Planungen für den Bau auf Eis zu legen.

„Vor dem Hintergrund sinkender Einnahmen muss das Großprojekt im Zusammenhang mit dem Haushalt neu bewertet werden“, erklärte Stadtrat Frank Hannig, „wir wissen nicht, ob es noch zeitgemäß ist, Paläste für die Verwaltung zu bauen, wenn Brücken und Straßen nicht saniert werden können oder Schulplätze fehlen.“ Die rund 140 Millionen für den Neubau könnten sinnvoller genutzt werden.

SPD, Grüne, aber auch AfD zeigten wenig Verständnis für die Forderung. „Wir wollen eine bürgernahe Verwaltung in diesem Neubau etablieren“, erklärte die SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser. „Wir sehen keine Möglichkeit, die Verwaltungsmitarbeiter anderweitig unterzubringen“, sagte Thomas Ladzinski ( AfD).

