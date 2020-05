Dresden

Dresdner haben am 25. Juni wieder die Möglichkeit, an der Einwohnerfragestunde in der Stadtratssitzung teilzunehmen. Dies gilt ebenso für Vertreter von ortsansässigen Bürgerinitiativen. Die Fragen müssen schriftlich bis 4. Juni eingereicht werden. Der Fragesteller erhält einen Eingangsvermerk und wird für die jeweilige Sitzung eingeladen oder über eine schriftliche Beantwortung informiert.

Anfragenmüssen mit dem Betreff „Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde“ versehen und postalisch an Stadtverwaltung Dresden, Oberbürgermeister, Postfach 12 00 20, 01001 Dresden oder per E-Mail an plenum@dresden.de gesendet werden. Die Wohnanschrift ist anzugeben.

Von DNN