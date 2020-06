Feuerwerke in Dresden – Werden die strengen Vorschriften gelockert?

Dresden

Die Dresdner FDP hat angekündigt, sich für die Belange von Händlern, Gastronomen und Veranstaltern ins Zeug zu werfen – nach der Forderung nach zwei zusätzlichen stadtweiten Einkaufssonntagen geht es weiter Schlag auf Schlag: Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow fordert Lockerungen bei der Genehmigung von Feuerwerken. „Gerade jetzt sollte die Stadt Dresden ihre Verwaltungspraxis überdenken und die restriktive Vorschrift zumindest für einen befristeten Zeitraum außer Kraft setzen“, so Zastrow.

13 Anträge für Klein- und Großfeuerwerke

Seit August 2018 sind nur noch zwei Mittel- oder Großfeuerwerke im Monat pro Ortsamt erlaubt, die nur im Abstand von mindestens fünf Tagen stattfinden dürfen. Auch die Regeln für Kleinfeuerwerke wurden verschärft. So sind Feuerwerke bei privaten oder kommerziellen Sommerfesten oder besonderen Firmenereignissen in der Regel untersagt.

Anzeige

Hatte es laut Zastrow vom 1. August 2017 bis zum 31. Juli 2018 noch 77 Kleinfeuerwerke gegeben, so waren es vom 1. August 2018 bis 31. Juli 2019 noch 28. Im ersten Quartal 2020 seien 13 Anträge für Klein- und Großfeuerwerke registriert worden. „Wir brauchen ein Zeichen an die Event- und Gastronomiebranche, aber auch an die Touristiker“, so der Fraktionsvorsitzende, „die Möglichkeit, Feuerwerke abzuhalten, soll zumindest dabei helfen, Feiern und Events aufzuwerten und zahlreiche Menschen bei möglichst vielen Anlässen mit Freude zu erfüllen.“

Weitere DNN+ Artikel

Zastrow : „An Beschwerdelage nichts geändert“

Solche Anlässe seien für die Gastronomen und Veranstalter dringend erforderlich, um wenigstens einen kleinen Teil der Einbußen im Zuge der Coronakrise kompensieren zu können. „Gerade in einer Stadt, die seit Jahrhunderten für ihre Feuerwerkskultur bekannt ist, wäre die befristete Aufhebung der bestehenden Verwaltungsverordnung auch ein Signal an Feuerkünstler und Pyrotechniker, deren Auftragslage sich ebenfalls verbessern würde.“

Die Stadtverwaltung hatte die restriktive Genehmigungspraxis mit zahlreichen Beschwerden von Anwohnern begründet. Laut Zastrow habe sich nichts an der Beschwerdelage geändert, da sich die meisten Beschwerden auf Großfeuerwerke wie zum Stadtfest bezogen hätten. Außerdem, empfiehlt der Fraktionsvorsitzende, sollten nicht nur Beschwerden als Maßstab herangezogen werden – sondern auch Erhebungen darüber, wie viele Menschen sich an Feuerwerken erfreuen.

Grüne lehnen den Vorstoß ab

Der Antrag soll nicht vom Stadtrat, sondern vom Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit beschlossen werden. Zastrow will die Regeln vom 1. September 2020 bis zum 31. Dezember 2022 aussetzen lassen. Die Grünen stehen dem Vorstoß ablehnend gegenüber. „Mir ist nicht ganz klar, wozu man Feuerwerke braucht, um Veranstaltungen attraktiver zu machen“, erklärte Torsten Schulze, wirtschaftspolitischer Sprecher der größten Stadtratsfraktion.

Die Grünen seien dafür, beim Neustart nach den Corona-Restriktionen auf Nachhaltigkeit Wert zu legen. „Dazu gehört es für uns nicht, am Abend Raketen in den Himmel zu schießen“, so Schulze. „ Holger Zastrow lebt immer noch in den 1990er Jahren. Seine Denkweise ist schon lange überholt.“

Von Thomas Baumann-Hartwig