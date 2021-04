Fernsehturm in Dresden: Bürgerinitiative redet Stadtrat ins Gewissen

Dresden

Am Donnerstag oder Freitag soll der Stadtrat die Weichen für die Wiedereröffnung des Fernsehturms stellen. Zur Abstimmung steht die Willensbekundung, den Inhaber der Liegenschaft, die Deutsche Funkturm GmbH, mit städtischen Mitteln zu unterstützen. Auch das Verkehrs- und Mobilitätskonzept für den Fernsehturm liegt den Stadträten zur Entscheidung vor.

Offener Brief an die Stadträte

Die Bürgerinitiative Fernsehturm hat sich im Vorfeld der Abstimmung mit einem offenen Brief an die Stadträte gewendet. Das Schreiben liegt den DNN vor. Die Bürgerinitiative reklamiert für sich, die Interessen der von einer Wiedereröffnung des Fernsehturmes betroffenen Anwohner im Einzugsgebiet Wachwitz, Pappritz, Gönnsdorf, Loschwitz, Niederpoyritz, Bühlau und Weißig zu vertreten.

„Die Infrastruktur kann den geplanten Massentourismus nicht verkraften. Vom zu erwartenden deutlichen Zuwachs des Verkehrs sind nicht nur die unmittelbaren Anwohner betroffen, sondern auch die angrenzenden Stadtteile“, heißt es in dem offenen Brief. „Vor allem geht es aber auch um den hohen Steuermittelbedarf, der in erster Linie dem Eigentümer des Fernsehturms zugutekommt und bei einem Scheitern des Projektes der öffentlichen Hand verloren geht.“

Ist ein kostendeckender Betrieb möglich?

Die Bürgerinitiative weist darauf hin, dass sich sowohl der Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig als auch der Stadtbezirksbeirat Loschwitz mehrfach skeptisch zur Wiedereröffnung des Fernsehturms geäußert und teilweise gegen entsprechende Vorlagen gestimmt haben. Das Verkehrs- und Mobilitätskonzept genüge nicht einmal minimalen Anforderungen, die Bürgerbeteiligung sei über ein rudimentäres Stadium nicht hinausgekommen, bis heute liege kein Betreiberkonzept für den Fernsehturm vor, kritisiert die Bürgerinitiative. Gerade vor dem Hintergrund der Pandemie und der damit verbundenen Verwerfungen in der Gastronomie sei es mehr als fraglich, ob ein kostendeckender Betrieb möglich sei.

Luxusprojekt und gleichzeitig Kürzungen bei der Bildung?

Corona habe dramatische Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. Dresden müsse 77 Millionen Euro sparen und erwäge deshalb Kürzungen im Bildungsbereich, halte aber gleichzeitig am „Luxusprojekt“ Fernsehturm fest, so die Bürgerinitiative. Während der Fernsehturm schon 2025 öffnen solle, seien viele Infrastrukturmaßnahmen zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Angriff genommen.

„Sie, sehr geehrte Stadträte, sollen über ein weitreichendes Projekt entscheiden, ohne dass die dafür notwendigen Grundlagen bekannt sind oder gar geprüft wurden. Wir bitten Sie, Ihrer Verantwortung für unsere Stadt und ihre Bürger gerecht zu werden und dieses Projekt – zumindest bis zu einer grundlegenden Klärung – zu stoppen“, appelliert die Bürgerinitiative an die Stadträte.

Von Thomas Baumann-Hartwig