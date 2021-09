Dresden

Am Freitag will der Dresdner Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) die erste Fahrradstraße in Dresden auf dem Elberadweg in Kleinzschachwitz eröffnen. Die 1,2 Kilometer lange Strecke entstand in den vergangenen Tagen zwischen Meußlitzer Straße und der Fähre. Das Straßen- und Tiefbauamt hat dafür umfangreiche Markierungen vorgenommen, die Kosten werden auf 50.000 Euro beziffert.

Es ändert sich die Vorfahrtsregelung: Radfahrer haben Vorrang, bestimmen das Tempo und dürfen nebeneinander fahren. Alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen sich anpassen und besondere Rücksicht nehmen. Das gelte vor allem für Autos, die auf dieser Strecke „nur zu Gast seien“, wie die Stadt vermittelte.

„Der Weg heißt nicht umsonst Elberad- und Wanderweg“

Bereits vor der Freigabe üben allerdings die Stadtratsfraktionen von FDP und CDU heftige Kritik. Sie begünstige „einzig und allein Kampfradler gegenüber Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern“, so FDP-Fraktionschef Holger Zastrow. Außer verwirrender Bildchen auf dem Asphalt verändere sich für normale Radfahrer seiner Meinung nach praktisch nichts. Anstelle von Symbolpolitik solle Stephan Kühn lieber dort handeln, wo echte Probleme bestehen. Als Beispiel nannte er den überlasteten Elberadweg. FDP und CDU verstünden nicht, „warum man Zeit, Geld und Personal in einem Bereich investiert, wo es bislang keine großen Probleme gibt.“

Weil die Fahrradstraße die gesamte Breite des Elberadwegs einnimmt, müssen sich Wanderer, Spaziergänger, Skater oder Eltern mit Kinderwagen den Radfahrern unterordnen. „Das geht so gar nicht! Der Weg heißt nicht umsonst Elberad- und Wanderweg“, sagte Veit Böhm von der CDU. Am Kleinzschachwitzer Ufer sei genug Platz für eine räumliche Trennung von Rad- und Fußverkehr. Die Fraktion will im Rat nun einen Eilantrag stellen, damit „ein ausreichend breiter Streifen für die anderen Nutzer abmarkiert wird.“

Von Hanna Kazmirowski