FDP Dresden will bei Vergabe der Bürgermeisterposten mitreden

Hinter den Kulissen wird intensiv über die Verteilung der Bürgermeisterposten auf die Stadtratsfraktionen verhandelt. 2022 wählt der Stadtrat neue Bürgermeister, die Frage hätte noch Zeit. Wenn nicht Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) Finanzminister geworden wäre.

Grüne, CDU, Linke und SPD einigten sich darauf, nicht nur die Neubesetzung des Bildungsressorts zu regeln, sondern das gesamte Paket auf die Tagesordnung zu setzen. Heißt: Welche Fraktion beansprucht welchen Posten und wie werden die Geschäftsbereiche zugeschnitten?

Mittlerweile hat auch die FDP am Verhandlungstisch Platz genommen, wie Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow den DNN bestätigte. „Mit einer Alibibeteiligung werden wir uns nicht abspeisen lassen“, kündigt Zastrow an, „wir wollen bei der Vergabe der Posten ein Wort mitreden.“

Parteilose Fachleute statt Politiker?

Bei der Kommunalwahl 2019 sei die rot-grün-rote Stadtratsmehrheit abgewählt worden. Angesichts des Wahlergebnis sei es nicht nachvollziehbar, dass es bei der Verteilung der Posten bleiben solle. „Mit welchem Anspruch will Grün-Rot-Rot fünf Bürgermeisterämter besetzen? Das ist in keinster Weise vom Wahlergebnis gedeckt“, so Zastrow. Er könne verstehen, dass die linke Seite das Stadtrats nichts am Status quo ändern wolle. „Aber wieso will das die CDU mitmachen?“

Es gehe um eine gerechte Verteilung der Ämter, so Zastrow, und da sei die FDP ein überaus geeigneter Verhandlungspartner: „Niemand bei uns hat Ambitionen auf einen Bürgermeisterposten. Uns geht es allein um die Sache.“ So müsse aus seiner Sicht die Frage gestellt werden, wie die verfehlte Verkehrspolitik der vergangenen Jahre korrigiert werden könne. Oder mit welcher Person an der Spitze des Sozialressorts das Städtische Klinikum aus den roten Zahlen geführt werden könne.

„Wir wollen Personen in den Ämtern, die ihre Verantwortung wahrnehmen“, so Zastrow. Dabei müsse es sich nicht um Mitglieder von Parteien handeln. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir parteilose Fachleute wählen“, erklärte der Fraktionsvorsitzende.

Zastrow forderte auch ein Nachdenken über die Ämterzuschnitte. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) hat den Fraktionen einen Vorschlag vorgelegt. Zastrow hält es für durchaus angebracht, die Bürgermeisterriege von derzeit sieben auf sechs zu verkleinern. „Dieser Diskussion werden sich nur diejenigen verweigern, die ihre Posten auf immer und ewig behalten wollen.“

