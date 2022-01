Eva Jähnigen will Dresdens Oberbürgermeisterin werden

Dresden

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen wird Oberbürgermeister-Kandidatin der Dresdner Grünen. Das erklärten am Freitag die Kreisvorsitzenden Henriette Mehn und Klemens Schneider. Die vierköpfige Findungskommission aus Stadtratsfraktionsvorsitzender Christiane Filius Jehne, Mehn, Baubürgermeister Stephan Kühn und dem Landtagsabgeordneten Valentin Lippmann habe aus zwei hervorragenden Bewerbungen auswählen können, so Schneider. Neben Jähnigen hatte auch der Landtagsabgeordnete Thomas Löser zur Auswahl gestanden.

Grünen-Kreisvorsitzende attackiert Hilbert

Letztlich, so hieß es bei den Beteiligten, habe die Verwaltungserfahrung von Jähnigen den Ausschlag gegeben. Wer Dresden erfolgreich durch die Mitte der 2020er Jahre führen wolle, müsse das Rathaus kennen und wissen, wie die Verwaltung tickt, erklärte Mehn sinngemäß. Die Grünen-Kreisvorsitzende attackierte Amtsinhaber Dirk Hilbert (FDP) als einen OB, der wie ein Eventmanager agiere und jedes Thema nur unter Marketingaspekten betrachte. „Kennen sie ein Projekt, das mit dem Namen Hilbert verbunden ist?“, fragte sie rhetorisch in die Runde.

Dresden brauche an der Spitze keinen Spieler, der sich nicht in die Karten schauen lasse. Der demokratiegefährdenden Bewegungen wie Pegida oder Querdenken Einhalt gebiete, so Mehn. Die gescheiterte Kulturhauptstadt-Bewerbung habe Hilbert zu verantworten, der das Konzept weichgespült und die Dresdner Bevölkerung nicht mit auf die Reise genommen habe, startete die Grüne eine weitere Attacke auf Hilbert.

„Sportlich-fairer Wettstreit“

Jähnigen erklärte, sie habe Hilbert am Morgen ihre Kandidatur mitgeteilt. Auswirkungen auf die Arbeit an der Rathausspitze solle es nicht geben, hätten sich beide versichert. „Mein Verhältnis zu ihm ändert sich nicht. Wir treten in einen sportlich-fairen Wettstreit.“

Wobei im Wahlkampf keine Komplimente ausgetauscht würden, wie Filius-Jehne erklärte. Aber die Stadträte würden sich schon ein Stadtoberhaupt mit klarer Haltung wünschen, das bei knappen Mehrheitsverhältnissen die Debatten strukturiert moderiere. „Eva Jähnigen steht für einen fairen und offenen Stil.“ Die Grünen seien in einer wesentlich komfortableren Situation als andere Parteien, bei denen mögliche Kandidaten reihenweise abgewinkt hätten. „Wir mussten niemanden zum Jagen tragen, sondern konnten aus zwei hochmotivierten Personen auswählen.“

Es habe sich nicht um eine Entscheidung gegen Thomas Löser gehandelt, so Filius-Jehne. „Eva Jähnigen ist eine profilierte Bürgermeisterin mit viel Verwaltungserfahrung, die für grüne Themen brennt. Selbstverständlich unterstütze ich ihre Kandidatur nach Kräften!“, teilte der Landtagsabgeordnete mit.

Wahlkampfprogramm im April

Sie werde jetzt sehr viele Gespräche mit Akteuren der Stadtgesellschaft führen, kündigte Jähnigen an. Im April werde sie ihr Wahlkampfprogramm vorstellen. Kernthema sei die Frage, wie Dresden die Coronakrise und den Klimawandel bewältigen könne. „Dresden hat sich auf den Weg zur Klimaneutralität begeben. Ich habe diesen Weg als Fachbürgermeisterin begleitet und will ihn von der Spitze aus weiter begleiten.“

Seit mehr als 30 Jahren in der Politik

Eva Jähnigen ist 55 Jahre alt, gebürtige Dresdnerin und seit 31 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Sie kandidierte bereits 2008 bei der OB-Wahl und verfehlte mit 9,98 Prozent ein zweistelliges Ergebnis. Die Zeit sei eine andere, erklärte Mehn: „Wir sind bei der Kommunalwahl 2019 stärkste Kraft geworden und haben den Auftrag erhalten, diese Stadt zu gestalten.“

Von Thomas Baumann-Hartwig