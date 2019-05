Dresden

Dresdner haben am 6. Juni um 16 Uhr die Möglichkeit, an der Einwohnerfragestunde in der öffentlichen Stadtratssitzung teilzunehmen. Die Fragestunde findet im Neuen Rathaus, Rathausplatz 1, im Plenarsaal statt.

Die Fragen dafür sind schriftlich bis Donnerstag, 16. Mai, bei Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) unter folgender Adresse einzureichen: Stadtverwaltung Dresden, Oberbürgermeister, Postfach 12 00 20, 01001 Dresden, per E-Mail an stadtratsangelegenheiten@dresden.de oder online auf dresden.de mit Hilfe des Online-Formulars.

Was zu beachten ist

Je Fragesteller kann nur eine Anfrage mit maximal drei Unterfragen eingereicht werden. Damit die Frage öffentlich behandelt werden kann, muss im Betreff der Begriff „Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde“ vermerkt werden. Zudem ist die eigene Wohnanschrift anzugeben.

Nicht zulässig sind Fragen zu Angelegenheiten, die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind, zu persönlichen Einzelfällen, die von demselben Einreicher wiederholt gestellt werden, sowie Fragen zu Tagesordnungspunkten derselben Stadtratssitzung.

Der Oberbürgermeister entscheidet nach Absprache mit dem Ältestenrat, ob die Beantwortung der Anfrage mündlich oder schriftlich erfolgt. Der Fragesteller erhält einen Eingangsvermerk und wird für die jeweilige Stadtratssitzung eingeladen oder über eine schriftliche Beantwortung informiert.

Von DNN