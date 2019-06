Grüne und SPD wollen Bewegung in die verfahrene Kiste Alter Leipziger Bahnhof in Dresden bringen. Sie wollen die Ansiedlung eines Globus-Markts verhindern und für Wohnbebauung auf dem Areal sorgen. In Pieschen und Neustadt gibt es Zustimmung – jetzt kommt es auf den Stadtrat an.