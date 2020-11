Dresdner Weihnachtsmärkte in Gefahr: Veranstalter bitten um Coronazuschüsse

Dresden

Drei Wochen vor der Adventszeit: Das Gesundheitsamt ist mit der Kontaktverfolgung der Virusfälle am Limit. Die Corona-Ampel steht sei Tagen auf Dunkelrot und Dresdens Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke) betont den Ernst der aktuellen Lage. Trotz allem tagt der Stadtrat am kommenden Dienstag über potenzielle Zuschüsse für die Weihnachtsmärkte.

Aktuell herrscht Ungewissheit, ob Dresden sich auch in diesem Jahr als „Weihnachtshauptstadt“ bezeichnen kann. Stand jetzt endet der Lockdown light am 30. November, was eine Durchführung im Anschluss möglich machen würde. Der Blick ist auf den 16. November gerichtet, wenn Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über die aktuelle Situation beraten wird.

Währenddessen richten sich die Betreiber der thematischen Weihnachtsmärkte am Neumarkt, auf der Prager Straße, vom Augustusmarkt, dem Postplatz und der Schloßstraße in einem Brief an den Stadtrat und bitten um Hilfe. Konkret geht es um 400.000 Euro an Zuschüssen, die für Absperrungen oder zusätzliches Personal für die Kontaktverfolgung benötigt werden. „Diesen Mehraufwand können wir nicht tragen“, so Frank Schröder, Veranstalter der „Dresdner Winterlichter“ auf der Prager Straße und verweist auf die bereits bewilligten Zuwendungen für den Striezelmarkt in Höhe von 600.000 Euro.

Uneinigkeit von Stadträten, Landtagen und der Bundesregierung

Schröder führt weiter aus, dass die Märkte mindestens drei Wochen geöffnet haben müssten, damit sie überhaupt von Rentabilität sprechen könnten. Ohne die Zuschüsse der Stadt würden die Märkte nicht ihre Tore öffnen und viele der Händler und Gastronomen gingen pleite, wenn keine Entschädigung erfolgt. Diese gäbe es allerdings nur, wenn die Regierung die Veranstaltungen absagt.

Die Organisatoren kritisieren dabei die generelle Uneinigkeit von Stadträten, Landtagen und der Bundesregierung, wenn es um den Beschluss und die Durchführung von Maßnahmen geht. Sven-Erik Hitzer, Konzessionär des „ Advent auf dem Neumarkt“, ist dabei die Regelung zu den Entschädigungszahlungen für Gastronomen ein Dorn im Auge. Sie besagt, dass Gastronomen im November bis zu 75 Prozent des Monatsumsatzes aus dem Vorjahr erhalten. Dazu zählen allerdings nicht die Verkäufe „außer Haus“ . Diese seien aber das Kerngeschäft für Standbetreiber, was die Unsicherheit noch weiter verstärkt.

Die Märkte wollen daher unbedingt öffnen, um die Existenzen der Standbetreiber zu sichern. Diese hätten ohnehin schon kaum Einnahmen in diesem Jahr verbuchen können. Die Planungsunsicherheit resultiert in bereits 15 Absagen von 85 Händlern auf der Prager Straße. Hitzer wäre sogar froh, wenn es bei der Hälfte seiner 60 Buden bleiben würde. Verkäufer müssten schon eine Zusage geben, bevor überhaupt die Durchführung sichergestellt ist. Hitzer führt weiter aus, dass auch die Agenturen der Weihnachtsmärkte bereits über ein Drittel ihres Etats investiert hätten. Zusätzlich erwarten die Marktbetreiber Strafzahlungen, wenn die Märkte nicht plangemäß stattfinden. Für alle Beteiligten steht somit viel Geld auf dem Spiel.

Der Weihnachtsmarkt als kontrollierte Umgebungen für Treffen?

Auf die Frage zu den moralischen Aspekten wie der Gesundheit aller Beteiligten in Zeiten hoher Infektionszahlen verweisen Schröder und Torsten Schulze, Sprecher für Wirtschaft und Sport der Grünen, auf die ausgearbeiteten Hygienekonzepte. Laut Gesundheitsamt seien Märkte keine Ansteckungsherde.

Eine Trennung zwischen Gastronomie und Verkaufsständen, wie etwa beim Striezelmarkt ist dabei nicht vorgesehen. Das Geschäft lebe von der Atmosphäre der gemeinsamen Läden und die Besucher sollen sich nicht ohne Maske auf einem Fleck versammeln. Außerdem würden sich Leute im Privaten ohnehin treffen. Mit den Weihnachtsmärkten passiere dies im Freien und Dresdner hätten so kontrollierte Umgebungen für Treffen im Freundeskreis oder der Familie. So würden die Wintermärkte sogar zum Abfangen des Geschehens beitragen.

Die Bilder von überfüllten Ständen und Menschen dicht an dicht gedrängt solle man sowieso vergessen, da nicht mit dem normalen Andrang, vor allem von außerhalb, zu rechnen sei. So bestünde die Möglichkeit, die Veranstaltungen zu entzerren und genügend Platz für die Gäste anzubieten. Schulze nimmt aber auch die Bürger in die Pflicht, da sie den Verlauf der Pandemie durch ihr Verhalten mitbestimmen. Am Ende bestimmt jedoch der Stadtrat, ob Dresden in diesem Jahr eine Weihnachtshauptstadt bleibt.

