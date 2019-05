Dresden

Mitarbeiter der Stadt haben künftig Anspruch auf einen bezahlten Bildungsurlaub. Das hat der Stadtrat am Montag beschlossen. Dabei geht es zunächst um zwei Tage pro Jahr. Die Regelung soll für Bildungsveranstaltungen zur politischen Bildung, Qualifizierung für Ehrenämter oder zur beruflichen Weiterbildung und sowohl in der Verwaltung als auch in den Eigenbetrieben der Stadt gelten.

Norbert Engemaier (Linke) warf dem Freistaat vor, eine in anderen Ländern längst übliche Regelung zu blockieren. Thoralf Gebel (FDP) sprach sich dafür aus, den Bildungsurlaub auf dienstliche Belange zu beschränken, da er schließlich mit Steuergeldern finanziert werde. Hans-Joachim Brauns (CDU) erklärte, der Verwaltungsvorlage aus dem Bereich von SPD-Bürgermeister Peter Lames unverändert zuzustimmen. Sowohl der FDP-Antrag als auch die unter anderem von Linken und SPD angestrebte Ausweitung auf fünf Tage werde von der CDU abgelehnt.

So kam es schließlich. Veränderungen scheiterten, der Bildungsurlaub grundsätzlich wurde schließlich mit großer Mehrheit angenommen.

Von I.P.