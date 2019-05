Dresden

Dresdner Schüler wollen auch an diesem Freitag für mehr Engagement gegen den Klimawandel eintreten. „Da sich immer noch keine Wende in der Klimapolitik hin zu echtem Klimaschutz abzeichnet, gehen auch an diesem Freitag, dem „Erdüberlastungstag“ (Earth-Overshoot-Day), wieder zahlreiche SchülerInnen auf die Straße und streiken für ihre Zukunft“, heißt es in einer Mitteilung der Initiative „ Fridays for Future“ in Dresden. Alle Studierenden, Eltern, Großeltern und die ganze Bevölkerung seien aufgefordert, sich dem Streik anzuschließen. Unter dem Motto „ Fridays for Future“ streiken in einer weltweiten Kampagne vor allem Schüler freitags für mehr Klimaschutz. Dresdner Schüler beteiligen sich im 14-täglichen Rhythmus daran.

Zur Galerie Am Freitagnachmittag sind zum vierten Mal Dresdner Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Damit setzten sie die „Fridays for Future“ Bewegung fort.

An diesem Freitag wollen die Demonstranten am Rathaus zusammenkommen. Viele Entscheidungen des Stadtrates in den letzten Monaten hätten gezeigt, dass „dort momentan der Wille fehlt, die Klimaerhitzung zu stoppen“, erklärten die Organisatoren. Dresden brauche eine „zukunftsfähige Politik, keine Politik der Vergangenheit“. Angesichts der anstehenden Kommunalwahlen soll mit dem Streik darauf aufmerksam gemacht werden, dass „die Wahlen auch Klimawahlen sind und über wirksamen Klimaschutz auf städtischer Ebene entscheiden“.

Kultusminister hält an Schulpflicht fest

Wie viele Schüler dafür dem Unterricht fern bleiben, ist nicht bekannt. Parallel zu den Protesten reißt die Debatte über die Schulpflicht nicht ab. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ließ im Ministeriums-Blog jetzt einen Brief an eine Schülerin einer 7. Klasse aus Ellefeld (Vogtland) veröffentlichen. Darin reagierte der CDU-Politiker auf die Frage, warum Lehrerstreiks zulässig sind, obwohl sie zu Unterrichtsausfall führen, die Schüler bei ihren Aktionen aber auf die Schulpflicht hingewiesen werden. Piwarz begrüßte das Engagement der Schüler und verwies auf das im Grundgesetz verankerte Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Nach Ansicht des Ministers gibt es zum Demostrieren „zahlreiche Möglichkeiten außerhalb der Unterrichtszeit“. Er sieht keinen Grund, gegen die ebenfalls in der Verfassung verankerte Schulpflicht zu verstoßen. Für Lehrer bestünde keine Schulpflicht, weil ihr Verhältnis zum Arbeitgeber vom Arbeitsrecht geregelt werde. Für den Arbeitskampf sei das Streikrecht grundgesetzlich geschützt.

„Schülerdemonstrationen außerhalb der Schulzeit würde niemand ernst nehmen“, hieß es in einem Kommentar . Der User, der sich Lehramtsstudent nennt, sprach von „absoluter Hochachtung“ vor „mutigen Schülerinnen und Schülern“.

Von Ingolf Pleil