Dresden

Die Dresdner Linke hält an ihrer bisherigen Doppelspitze fest: Bei dem Stadtparteitag am Sonnabend bestätigten die anwesenden Mitglieder die beiden Vorsitzenden Anna Holowenko und Jens Matthis in ihren Ämtern. Die Zustimmung für Anna Holowenko lag bei knapp 85 Prozent, für Jens Matthis sprachen sich et­wa 78 Prozent aus.

Anna Holowenko Quelle: Die Linke

„Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, erklärte Anna Holowenko im Nachgang des Votums. Die Dresdner Linke hatte dieses Jahr bei den Wahlen teils deutliche Verluste hinnehmen musste. Bei der Stadtratswahl im Mai büßte die Partei fast fünf Prozentpunkte ein. Trotzdem votierten die Mitglieder deutlich für das bisherige Führungsduo. Anna Holowenko verweist auf den begonnen Aufarbeitungsprozess, den sie und ihr Mitvorsitzender angeschoben haben – und der von der Basis mitgetragen werde.

Jens Matthis Quelle: Die Linke

Thematisch stand bei dem Stadtparteitag allen voran die Klimapolitik im Fokus. „Wir wollen bei diesem Thema nicht nur den Grünen nachrennen“, erklärte Anna Holowenko. Wichtig sei vor allem auch die soziale Komponente, für die sich die Dresdner Linke nun stark ma­chen möchte.

Von seko