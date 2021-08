Dresden

Reicht das Trinkwasser für die Versorgung von einer halben Million Einwohnern? Wo entstehen neue Grünanlagen und Spielplätze. Antworten gibt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) im DNN-Sommerinterview.

Nächstes Jahr werden neue Beigeordnete gewählt. Treten Sie zur Wiederwahl an?

Ich erwäge das. Ich werde zu einem gegebenen Zeitpunkt Bilanz ziehen und überlegen, was ich tue. In einer Stadt wie Dresden an den Themen Umwelt und Kommunalwirtschaft ar­beiten zu dürfen, ist eine reizvolle Aufgabe, denn auch in Dresden müssen wir Infrastruktur und Wirtschaft schneller und konsequenter klimaverträglich umbauen.

Starkregen in der Region bereitet der Stadt Sorgen

Wir sitzen an dem neuen Brunnen an der Saloppe. Angesichts vieler trockener Sommer: Reicht das Trinkwasser für Dresden?

Im Moment ja. Hier an der Saloppe bereiten wir einen wichtigen Schritt angesichts des steigenden Bedarfs der Industrie vor. Dafür wird unaufbereitetes Wasser anstelle des teuer aufbereiteten Trinkwassers geliefert. Wir müssen mit den vorhandenen Ressourcen gut wirtschaften und nutzen deshalb Uferfiltrat. Das Grundwasser brauchen wir für die nachfolgenden Generationen. Ich werde auch das Gespräch mit den Unternehmen über die Frage suchen, wie sie sparsam Wasser verwenden können.

Das Gegenteil von Trockenheit ist Starkregen. Wie gut ist Dresden auf Starkregenfälle und Hochwasserereignisse vorbereitet?

Der wichtigste Hochwasserschutz ist vorbeugen und sich darauf einstellen. Deshalb setzen wir bei Bauvorhaben im Überflutungsgebiet Retentionsmaßnahmen durch, Stichwort Hafencity, Stichwort Dynamo-Trainingszentrum. Die städtische Hochwasserschutzanlage an der Leubener Straße in Laubegast ist von der Landesdirektion bestätigt und soll nächstes Jahr gebaut werden.

Und für den Schutz des Gebietes zwischen der Laubegaster Werft und der Berchtesgadener Straße soll es endlich gemeinsame Untersuchungen mit dem Freistaat Sachsen geben. Für die Leipziger Vorstadt haben wir die Voruntersuchungen abgeschlossen und melden die Maßnahme beim Freistaat an. Die lokalen Starkregenereignisse bereiten uns Sorgen. Wir arbeiten an einem Programm zur Erfassung von Risiken und Warnungen vor Starkregen. Da gibt es gerade an kleineren Gewässern viel zu tun. Jeder Bach, den wir aus Rohren holen, wird sicherer, verbessert das örtliche Klima und die Biodiversität.

Was ist ein Biodiversitätskonzept?

Dresden liegt in einer spannenden Landschaft mit vielen Naturraumtypen. Gleichzeitig soll die Stadt aber verdichtet werden. Es geht darum, Dresden kompakt in einem ökologischen Netz zu halten. Auf Basis dieser Prämissen erarbeiten wir ein Konzept zur Pflege der Landschaft und Natur, das wir im Herbst dem Stadtrat vorlegen wollen. Da geht es beispielsweise um die Pflege der städtischen Grünflächen, die vielen Pflanzen- und Tierarten Lebensraum bieten sollen.

Geht es auch darum, der Natur ihren Lauf zu lassen und gar nicht mehr einzugreifen?

Beim Prozessschutz geht es um Gebiete, in die wir nicht mehr eingreifen. Wir haben zwei Flächen im Wald ausgewiesen – an der „Kucksche“ in Rockau und in der Jungen Heide. Solche Überlegungen möchte ich auf weitere Flächen ausweiten. Ich finde es gut, dass der Stadtrat integrierten Prozessschutz im Albertpark diskutiert. Das ist eine gute Gelegenheit, zu zeigen, was natürlicher Wald ist und wie Wald entwickelt werden kann – und verbindet sich wunderbar mit der beliebten Erholungsnutzung in diesem städtischen Waldgebiet.

Für die beiden großen Brunnen an der Hauptstraße stehen aus Landes- und Stadtmitteln eine Million Euro zur Verfügung. Reicht das Geld?

Sehr gut, dass die beiden Brunnen nun im Blickpunkt stehen! Erst haben die Bürger Spenden gesammelt, jetzt kommen öffentliche Mittel dazu. Die Gelder reichen für die Sanierung noch nicht vollständig, wir wollen das Vorhaben aber in Angriff nehmen – auch als Auftakt für die Entwicklung des Neustädter Marktes. Wir arbeiten an einer Finanzierungsvorlage in Absprache mit dem Oberbürgermeister und dem Finanzbürgermeister.

500 000 Euro vom Bund für Bäume und Wasserspiele

Der Altmarkt wird bald saniert. Aber für die Wasserspiele gibt es kein Geld. Was tun?

Für die Baumpflanzungen und die Wasserspiele haben wir Geld beim Bund beantragt und bekommen. Eine halbe Million Euro werden fließen, damit können wir das Vorhaben in Angriff nehmen.

Gibt es noch mehr Brunnen, die Sie gerne reaktivieren möchten?

Der Stadtrat hat das Brunnenthema im Blick und uns Mittel für mehr Trinkbrunnen zur Verfügung gestellt. Ich persönlich würde gerne den Brunnen an der Ecke Thäterstraße/Mengsstraße in Übigau reaktivieren. Es gibt noch eine Menge zu tun.

Wann erhält die Steinwüste Kreuzstraße Bäume?

Da fehlen uns noch die Mittel. Die Planung gibt uns die Chance, die Kreuzstraße zum Pilotprojekt für eine grüne Innenstadt zu machen, 21 Bäume können gepflanzt werden. Aber da auch der Straßenraum angefasst werden muss, brauchen wir rund zwei Millionen Euro. Bis wir die haben, müssen die Planungen noch warten.

Die Gassen am Dr.-Külz-Ring sind auch wahre Steinwüsten. Wie kann es dort grüner werden?

In den Gassen gibt es eine Unterbauung mit Leitungen, Kellern und Tiefgaragen. Da gibt es keine Pflanzstandorte mehr. Umso wichtiger ist es, die Stellen bei künftigen Bebauungen zu sichern. Ich rege auch an, dass für Baumkübel keine Sondernutzungsgebühren fällig werden.

Derzeit arbeitet die Stadt an 15 Parkanlagen

Sind Sie mit dem Postplatz zufrieden oder würden Sie gerne noch mehr grüne Akzente setzen?

Ausgangspunkt beim Postplatz war der erklärte Wille von Oberbürgermeister und Stadtrat, den Platz als Veranstaltungsfläche zu erhalten. Das war der gestalterische Maßstab. Bei den Hochbeeten ging es um jeden Millimeter. Weitere Baumstandorte sind wegen der Leitungen im Erdreich nicht möglich.

Wann wird sich der Promenadenring um die Innenstadt schließen?

Der nächste Abschnitt ist der Pirnaische Platz. Da gibt es einen Beschluss und die Finanzierung. Der Abschnitt zwischen Rathaus und Dr.-Külz-Ring ist planerisch gesichert, es fehlt aber die Finanzierung. Der Rathausvorplatz wird noch als Baustelleneinrichtung für die Rathaussanierung benötigt. Da wird noch Zeit vergehen, bis wir dort Bäume pflanzen können.

Stadtgrün beschäftigt die Bürger. Welche Parkanlagen werden kurz- und mittelfristig erneuert oder erweitert?

Wir freuen uns über das große öffentliche Interesse an den Grünanlagen. Zur Zeit arbeiten wir an 15 Parkanlagen und 22 Spielplätzen stadtweit. Unser größtes Projekt ist der Südpark, den wir in Abschnitten realisieren. Dieses Jahr ist der Spielplatz an der Reihe. Am Blüherpark haben wir den nächsten Abschnitt am Hygiene-Museum mit europäischen Fördermitteln fertiggestellt. Der Promenadenring, der Weißeritz-Grünzug oder die Grünflächen an der Gehestraße und der Magdeburger Straße sind schöne Beispiele, aber auch in Gorbitz, Reick oder im Dorfkern Altdobritz entstehen Grünanlagen.

Vom Südpark bietet sich ein hervorragender Ausblick. Quelle: Anja Schneider

Vonovia hat als privatwirtschaftliches Unternehmen Dresden zur Solar-Hauptstadt erklärt. Kann die Stadt da mithalten?

Die Initiative von VonoviDie Initiative von Vonoviaa ist gut. Man kann als Unternehmen etwas für die Stabilität der eigenen Preise tun und gleichzeitig für den Klimaschutz. Auf den Dächern städtischer Gebäude sind inzwischen 51 Anlagen installiert, davon 32 mit verschiedenen Drittanbietern und 19 auf Basis eigener Investitionen. Dieses Jahr werden noch acht Anlagen installiert, damit erreichen wir die Vorgaben des Stadtrats. Ich will weiter vorankommen, weil wir mit Solarstrom die Betriebskosten senken können. Das lohnt sich.

Ist für Sie Windenergie auf städtischem Gebiet ein Thema?

Nach dem jetzigen Regionalplan ist Windenergie auf Dresdner Flur nicht möglich. Das ambitionierte Klimaschutzprogramm der Staatsregierung sieht vor, dass der Regionalplan überarbeitet werden soll. Wenn das in Angriff genommen wird, werden wir darüber reden, welche Maßstäbe gelten sollen. Der Stadtrat hat Windkraft bisher ausgeschlossen, aber wir werden uns darüber unterhalten müssen, ob es Möglichkeiten geben sollte.

Wie hat sich die Luft in Dresden entwickelt? Hat der Lockdown zu Verbesserungen geführt?

Wir warten mit Spannung auf die Ergebnisse, die das Landesamt für Umwelt und Geologie im Herbst vorlegen will.

Der Freistaat hat bei einem Modellversuch hohe Feinstaubwerte in der Nähe von Gartensparten gemessen, besonders an den Wochenenden. Wann kommt das Grill- und Feuerkorb-Verbot?

Ich plane kein Grill- und Feuerkorbverbot. Aber natürlich beobachten wir die Situation, auch bei den Kaminen. Im Moment sehe ich keinen Handlungsbedarf.

Dresden soll deutlich vor 2050 klimaneutral werden

Wann ist Dresden klimaneutral?

Das ist eine ganz wichtige Zukunftsfrage für unsere Stadt als Wirtschaftsstandort. Unsere Region ist besonders vom Klimawandel betroffen, beispielsweise durch Trockenheit und Dürre. Wir wollen die Klimaneutralität frühzeitig vor 2050 erfüllen und mit unseren Möglichkeiten die Ziele des Klimaschutzkonzepts erreichen. Entscheidend dabei wird sein, wie viel Kohlendioxid wir ausstoßen. Wir werden bald wissen, welches CO2-Budget wir noch haben. Bis wann wir dieses Budget verbraucht haben, definiert den Zeitpunkt, ab dem wir klimaneutral sein müssen.

Welche Schritte sind dafür erforderlich, dass Dresden keine Treibhausgase mehr ausstößt?

Im städtischen Handlungsbereich liegen die Felder Energie- und Wärmeerzeugung sowie Verkehr. Es wird nicht reichen, Energie und Wärme auf Erneuerbare umzustellen. Wir müssen zusätzlich den Energieverbrauch ganz deutlich reduzieren. Gleichzeitig müssen wir auf nachhaltige Investitionen setzen, zumal diese auf viele Jahre getätigt werden. Klimaschutz ist nicht nur Aufgabe der Stadtverwaltung, sondern der gesamten Stadtgesellschaft und der städtischen Wirtschaft. Wir brauchen auch ein Verkehrssystem mit einem hohen Anteil von klimaschonenden Verkehrsarten.

Was hat sich beim Thema Lärmschutz getan? Können die Dresdner ruhiger schlafen?

Wir sind einen Schritt vorangekommen. Der Lärmschutzaktionsplan für die Innere Neustadt ist beschlossen, jetzt arbeiten wir am Lärmschutzaktionsplan für die Friedrichstadt. Dafür läuft bis Ende September die Bürgerbeteiligung. Es gibt eine erfreulich hohe Anzahl von Straßen und Plätzen, auf denen der Belag ausgetauscht wurde und es jetzt deutlich leiser ist. Zum Beispiel auf dem Kölner Platz in Altnaußlitz, wo das Pflaster getauscht wird. Wo wir stehen, sehen wir mit der neuen Lärmkartierung im nächsten Jahr.

Hat sich die Geruchsbelästigung für die Anwohner des Hammerwegs gebessert?

Die mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage ist stillgelegt worden. Der Abfall wird jetzt unbehandelt verbrannt. Seit der Stilllegung haben uns keine Beschwerden mehr erreicht.

Die Abfallgebühren sollen bis 2023 stabil bleiben

Der Stadtrat hat die Abfallentsorgung rekommunalisiert. Sind die gewünschten Effekte eingetreten?

Bisher haben sich unsere Erwartungen bestätigt. Die Stadtreinigung Dresden hat auch die Blaue Tonne logistisch in die Hände genommen. Der Ausstattungsgrad der Haushalte ist von 54,7 Prozent auf 63,8 Prozent gestiegen. Das ist eine gute Entwicklung. Wir finden im Restmüll noch zu viele verwertbare Stoffe.

Können sich die Dresdner über stabile Gebühren freuen?

Wir haben bis 2023 mit stabilen Gebühren kalkuliert. Das werden wir auch halten.

Hat sich die Entsorgung so eingespielt, dass es keine Beschwerden mehr über volle Container gibt?

Die Umstellung des Systems hat für die Stadtreinigung viel Arbeit gebracht, die in der Pandemie geleistet werden musste. Das war eine große Leistung. Anfangs gab es Probleme mit der Gelben Tonne, die privat vom Dualen System entsorgt wird. Da gibt es aber kaum noch Beschwerden. Hinweise gehen zu den Wertstoffcontainern ein, wo beispielsweise Pappen nicht zerkleinert werden. Hier kontrollieren wir engmaschig und müssen die Standorte reinigen. Zugenommen haben Abfallablagerungen in Grünanlagen. Darauf haben wir reagiert und auf der Neustädter Elbseite und in Pieschen größere Behälter aufgestellt. Ich kann nur appellieren: Grünflächen und die Elbwiesen sind keine Müllhalden!

In der Coronakrise war das Krematorium in Tolkewitz überlastet. Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen?

Wir haben die Situation ausgewertet und die Möglichkeiten erweitert, Verstorbene gekühlt zu lagern. Wir führen Absprachen mit dem Freistaat und gehen davon aus, dass diese Thematik Bestandteil der Pandemieplanung des Freistaats sein muss.

Von Thomas Baumann-Hartwig