Anfang der Woche lehnte der Dresdner Umweltausschuss zwei in Teilen identische Anträge für mehr Klimaschutz in der Stadt ab. Nun schaltet sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert ein. Die Einreicher sollen eine kompromissfähigen, gemeinsamen Antrag erarbeiten.

