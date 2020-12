Dresdens Haushalt 2021/22: In Papier gemeißelter Kompromiss

Dresden

19 Uhr, so hoffte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP), könnte der Stadtrat die Tagesordnung abgearbeitet haben. Eine trügerische Hoffnung: 19 Uhr hatte der Stadtrat gerade mal den Haushalt beschlossen. Und das nach einer wunderschönen langen Debatte. Als ob es kein Corona gebe.

Ehre, wem Ehre gebührt: Bei CDU und SPD sprachen die Fraktionsvorsitzenden zum Haushalt. Keine zusätzlichen Redner. Fünf Redebeiträge AfD, fünf Redebeiträge Freie Wähler, vier mal Bündnis 90/Die Grünen, zwei Mal Linke und FDP, zwei Auftritte des fraktionslosen Stadtrats Martin Schulte-Wissermann (Piraten), dazu noch diverse Erklärungen von Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD), das war der Film zum Haushalt.

Anzeige

Ein Pirat ärgert die Grünen

Schulte-Wissermann forderte aber geradezu den Protest der Grünen heraus. Er vergriff sich an einem urgrünen Thema und brachte per Ergänzungsantrag einen kreditfinanzierten Klimaschutzfonds in Höhe von 20 Millionen Euro ins Gespräch. „Ich bin der einzige Stadtrat, der die Forderungen der Fridays-Bewegung ernst nimmt“, erklärte der Pirat. „Ich bringe sie in den Stadtrat und es entsteht eine Debatte. So funktioniert Politik.“

Grünen-Umweltpolitiker Wolfgang Deppe hatte dem Piraten da schon vorgeworfen, eine Sonntagsrede gehalten und einen Schaufenster-Antrag gestellt zu haben. Gut habe es der fraktionslose Stadtrat, so Deppe, denn dieser müsse keine Kompromisse eingehen.

Der von Grünen, CDU, Linken, SPD und FDP eingebrachte Haushaltsentwurf ist aber der in Papier gemeißelte Kompromiss. Wenn sich fünf Fraktionen von der Klimaschutzpartei bis zur Autofahrerlobby treffen, dann gibt es eben etwas Geld für Klimaschutz und etwas Geld für Parkplätze.

Lesen Sie auch: Das alles steht im neuen städtischen Haushaltsplan für Dresden

Die Liberalen dürfen mal wieder mitreden

„ Dresden rückt zusammen“ nannte Grünen-Finanzpolitiker Michael Schmelich das Motto des Haushalts, und FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow erklärte, nach langer Zeit hätten die Liberalen mal wieder beim Etat mitreden dürfen. Ja, die Erinnerung: 2018 flog kurz vor der Verabschiedung des Haushalts die SPD-Fraktion in Stücke und das bis dahin regierende rot-grün-rote Bündnis wurde gesprengt. CDU, FDP und die neu gegründete Bürgerfraktion einigten sich auf einen Haushaltskompromiss, der dann auch die Stimmen von Linken, Grünen und SPD fand.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diesmal war die Mehrheit nicht so breit. Die Freien Wähler ärgerten sich in Person ihres Fraktionsvorsitzenden Jens Genschmar, dass sie von der „Einheitsfront“ an den Haushaltsberatungen nicht beteiligt wurden. Die AfD sprach in Person der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Silke Schöps von „verbrauchten Parteien“, die einen Haushalt ausgekungelt hätten.

Und was ist mit Dynamo?

Fast die Hälfte der Debatte über den Etat mit einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro pro Jahr widmeten die Stadträte einen Posten von 1,5 Millionen Euro. Was ist denn nun mit dem Stadionzuschuss für Dynamo Dresden?

Lames versuchte die Wogen zu glätten und erklärte, Stadion-Projektgesellschaft, Dynamo und die Stadtverwaltung seien auf einem guten Weg, eine neue Vereinbarung abzuschließen. Wenn der Vertrag unterschriftsreif sei, werde der Stadtrat einbezogen. Und dann müssten auch die 1,5 Millionen Euro pro Jahr zu finden sein in einem Zahlenwerk, das weit mehr als das hundertfache Volumen hat, so der Finanz- und Sportbürgermeister.

Von Thomas Baumann-Hartwig