Dresdens Grüne zum Sachsenbad: Kein kommunales Eigentum verscherbeln!

Dresden

Das Sachsenbad, sagt Grünen-Stadträtin Kati Bischoffberger, habe keine Lobby. Das denkmalgeschützte Gebäude verfällt, die Stadtverwaltung will es loswerden. Besser heute als morgen. Am Donnerstag stellt der Stadtrat die Weichen für die Zukunft des Sachsenbades.

Zumindest etwas: Die Linken fordern in einem Antrag eine Anhörung zur Zukunft des Sachsenbades im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau. Gleichzeitig steht ein Antrag der Linken sowie der beiden fraktionslosen Stadträte Martin Schulte-Wissermann (Piraten) und Max Aschenbach (Die Partei) auf der Tagesordnung, in dem gefordert wird, dass der Stadtrat erst nach einem Bürgerforum über die Zukunft des Sachsenbades entscheidet.

Die Bürgerinitiative „Endlich Wasser ins Sachsenbad“ hat im vergangenen Jahr fast 3000 Unterschriften für ein Bürgerforum gesammelt. Doch das hat die Coronapandemie bisher verhindert. In der Zwischenzeit hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eine Vorlage zum Verkauf des Sachsenbads vorgelegt. Das marode Gebäude soll an einen Investor gehen, der es sanieren und im Inneren Büroflächen schaffen will.

Die Grünen lehnen einen Verkauf des Gebäudes strikt ab. „Wir sehen in kommunalem Eigentum einen wichtigen Hebel für die Gestaltung einer solidarischen und sozialen Stadt“, erklärt Bischoffberger. Kommunale Immobilien könnten ohne unmittelbaren Verwertungsdruck durch Verwaltung, Stadtrat und mit Beteiligung der Stadtgesellschaft gestaltet werden. „Wenn wir unsere städtischen Grundstücke verkaufen, geben wir demokratische Mitbestimmung und das Recht auf Teilhabe aus der Hand“, sagt die Stadträtin.

Es geht um die Bewahrung einer Idee

Es gehe den Grünen nicht nur um den Erhalt einer baulichen Hülle, sondern auch um die Bewahrung einer Idee. Das Sachsenbad sei ein herausragendes Denkmal der Bauhausarchitektur. Das Ensemble aus Sachsenbad, Wohnanlage, Park mit Spielplatz, Sportplatz und Kleingartenanlage sei ein Denkmal sozialer Kommunalpolitik und ein vorbildliches Beispiel einer gemeinwohlorientierten Stadtplanung. „Das wollen wir nicht aus der Hand geben“, erklärte Bischoffberger.

Das Sachsenbad einst und heute

Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) hat die städtische Tochtergesellschaft Stesad GmbH damit beauftragt, Wirtschaftlichkeitskonzepte für die Sanierung des Sachsenbades vorzulegen. „Das begrüßen wir ausdrücklich“, erklärte die Grünen-Stadträtin. Ihrer Fraktion gehe es nicht darum, den städtischen Haushalt mit einem zusätzlichen Großprojekt zu belasten. „Wir wollen von der Stesad ein Konzept erhalten, das sich selbst trägt. Die Kosten der Sanierung sollen durch Mieteinnahmen refinanziert werden. Der Stadt sollen keine zusätzlichen Kosten entstehen.“

Städtisches Unternehmen muss nur die Kosten decken

Das heiße auch, dass es nicht mehr wie bei früheren Prüfaufträgen darum gehe, das Sachsenbad als öffentliche Schwimmhalle zu sanieren, sagt Bischoffberger. „Die Stesad soll allgemein die Bedarfe im Stadtteil ermitteln und daraus ein Konzept für Sanierung und Nutzung ableiten.“ Das städtische Unternehmen könne sich näher an den Bedarfen und Möglichkeiten der Menschen im Stadtteil orientieren, da es im Unterschied zu einem privaten Investor zwar die Kosten decken, aber keinen Gewinn erzielen müsse.

Grundstückspreise in Dresden steigen seit Jahren

Die Stadt könne sich mit dem Sachsenbad ein für Stadtplanung und Stadtentwicklung bedeutendes Grundstück behalten und so einen Gestaltungsspielraum für künftige soziale und gemeinwohlorientierte Projekte erhalten, so Bischoffberger. Sie erinnert daran, dass die Grundstückspreise in Dresden seit Jahren steigen und auch der Vermögenswert Sachsenbad eine Wertsteigerung erfahren werde.

Gebäude mit Schwimmbad-Neubau ergänzen

Neben den Prüfaufträgen, das Sachenbad als Gesundheitsbad oder als Bürogebäude zu sanieren, soll die Stesad auch untersuchen, ob das Gebäude mit einem modernen Schwimmbad-Neubau ergänzt werden könnte. „Hier könnten wir Synergieeffekte für den Sport erzielen“, glaubt die Stadträtin. Eine Schwimmhalle sei zwar nicht rentabel, aber es sei dennoch gut, vor einem Beschluss alle relevanten Faktoren zu kennen. „Wir sollten wissen, welche Alternativen es gibt, bevor wir kommunales Eigentum an Dritte veräußern“, fordert die Grüne.

Von Thomas Baumann-Hartwig