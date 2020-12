Dresdens FDP warnt vor einer neuen Fernsehturm-Debatte

Dresden

Die FDP-Fraktion im Dresdner Stadtrat warnt vor einer erneuten Debatte zur Wiedereröffnung des Fernsehturms. Wie der Fraktionsvorsitzende Holger Zastrow erklärte, dürfe die Coronakrise nicht dazu führen, dass Politik völlig unberechenbar werde. „Natürlich hat die Coronakrise Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen. Wer allerdings am bestehenden Konsens und längst auf den Weg gebrachten Projekten rüttelt, nimmt den Menschen nicht nur Hoffnung und Zuversicht in schweren Zeiten, sondern öffnet auch die Büchse der Pandora“, mahnte der Fraktionsvorsitzende.

Es sei keineswegs so, dass die Stadt keine Mittel mehr für Investitionen habe. „Im Gegenteil. Die Stadt nimmt neue Großprojekte wie das Verwaltungszentrum und das CDU-Lieblingsprojekt Heinz-Steyer-Stadion in Angriff.“

Sanierung jetzt oder nie

Beide Vorhaben würden die Stadt rund 172 Millionen Euro kosten und hätten weit weniger Relevanz und Akzeptanz in der Bevölkerung als der Fernsehturm. „Trotzdem sollte man es tun. Genauso wie die Stadt coronabedingte Mehrkosten von städtischen Betrieben und Einrichtungen ausgleichen und den Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst übernehmen sollte“, sagte Zastrow.

Die Sanierung des Fernsehturms gelinge jetzt oder nie. „Es ist ein Glücksfall und eine einmalige Chance für Dresden, dass Bund und Land die Hauptkosten der Sanierung übernehmen und diese Übernahme trotz Corona weiter garantiert ist. Schlägt man dieses Angebot jetzt aus, wird es nie wieder gelingen.“ Der Fernsehturm koste die Stadt wegen der extrem hohen Förderquote voraussichtlich 6,4 Millionen Euro. „Wer am Fernsehturm rüttelt, setzt nicht nur die mit der Revitalisierung des Turmes verbundene, dringend erforderliche Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Bühlau, im Schönfelder Hochland und am Elbhang aufs Spiel, sondern er stellt auch Projekte wie das Steyer-Stadion und das Verwaltungszentrum in Frage“, findet Zastrow.

Der CDU-Kreisvorstand hat jüngst gefordert, die städtischen Mittel für die Wiedereröffnung des Fernsehturms von einem Betreiberkonzept abhängig zu machen. Der Betrieb des Dresdner Wahrzeichens müsse ohne öffentliche Zuschüsse auskommen. Die Nachwuchsorganisation der Christdemokraten lehnt städtische Mittel für die Wiedereröffnung des Fernsehturms gänzlich ab. Jetzt sei keine Zeit für Sehnsüchte, hieß es von der Jungen Union.

Skeptiker des Vorhabens verweisen darauf, dass es mit der Sanierung des Turms nicht getan ist und ein hoher zweistelliger Millionenbetrag in die Infrastruktur investiert werden muss. Die Verkehrswege am Elbhang sind einem Besucheransturm auf den Fernsehturm nicht gewachsen.

Von Thomas Baumann-Hartwig