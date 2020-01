Dresden wehrt sich: Will der Freistaat den Theaterplatz verschandeln?

Dresden

Es habe lange gedauert, den Theaterplatz in seiner jetzigen Form wieder herzustellen, sagt Jürg Sulzer, Vorsitzender der Gestaltungskommission. „Jetzt fangen wir wieder an, das alles zuzustellen. Das ist nicht in Ordnung!“ Klarer lässt sich eine Ablehnung nicht formulieren – das städtische Gremium gab den Plänen des Freistaats Sachsen einen unmissverständlichen Korb.

Informationsstelen will der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement auf dem Theaterplatz installieren. Pultförmige Stelen mit einem interaktiven Display, wie der Architekt Alexander Pötzsch den Architekturwächtern der Gestaltungskommission erklärte. Die Staatstheater, die Staatlichen Kunstsammlungen und die Staatlichen Schlösser und Gärten würden mit den Stelen über ihre Angebote informieren wollen.

Drei mögliche Standorte identifiziert

Der Theaterplatz sei ein kulturhistorisch bedeutsamer Ort, wisse der Freistaat, so Pötzsch. Deshalb habe er in einer Studie untersucht, wo die Stelen aufgestellt werden könnten, ohne die wichtigen Achsen des Platzes zu verstellen. Drei mögliche Standorte hat der Architekt identifiziert: Einen in der Nähe des Zwingers und zwei auf der anderen Seite am Italienischen Dörfchen.

An diesen Standorten wolle der Freistaat die Stelen auch aufbauen. Die Bildschirme würden mit einer Tageslichtsteuerung versehen werden, so Pötzsch, damit kein unnötiger „Lichtmüll“ produziert werde. Besucher und Dresdner würden mit den interaktiven Stelen in die Lage versetzt, sich schnell mit relevanten Informationen zu versorgen.

„ Theaterplatz zauberhaft und beispielhaft für einen öffentlichen Raum“

„Ich verstehe die Strategie des Freistaats nicht“, erklärte Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen), „der Tourist trägt doch seine Infostele in Form eines Smartphones in der Hosentasche und informiert sich im Internet.“ Wozu benötige man da noch neue Elemente an so exponierter Stelle? Sulzer sah es ähnlich: „Warum muss uns der Freistaat überall in der Stadt mit zusätzlichen Informationen beglücken?“

Die Aufstellungselemente würden die Innenstädte in „grauenhafter Weise“ überfluten, erklärte Barbara Hutter, Mitglied der Gestaltungskommission. „Der Theaterplatz ist zauberhaft und beispielhaft für einen öffentlichen Raum.“ Das sollte so bleiben.

Das Votum der Gestaltungskommission ist eine Empfehlung, an die sich der Freistaat nicht halten muss. Allerdings würde es die Landeshauptstadt als unfreundlichen Akt verstehen, wenn das Land seine Pläne weiterverfolgen würde.

Von Thomas Baumann-Hartwig