Dresden schnürt ein riesiges Investitionspaket für die Industrie im Norden

Dresden

Der Technologiekonzern Bosch hat seine neue Fabrik im Dresdner Norden eröffnet. Vodafone will in Dresden ein Mobilfunk-Entwicklungszentrum bauen. Jenoptik baut im Dresdner Norden ein modernes Fertigungsgebäude und einen neuen Bürokomplex. Drei gute Nachrichten innerhalb von wenigen Tagen. Die von einer noch nicht bestätigten Meldung abgerundet wird: Der taiwanesische Chiphersteller TSMC plant eine milliardenschwere Investition in Dresden, heißt es auf mehreren Kanälen. Wie schafft es die Landeshauptstadt immer wieder, solche Investitionen nach Dresden zu holen?

Robert Franke, Leiter des städtischen Amtes für Wirtschaftsförderung, verweist auf einen ganz wichtigen Faktor: Flächen und Infrastruktur. „Wenn Unternehmen nachfragen, können wir ihnen geeignete Grundstücke anbieten.“ Besonders im Dresdner Norden, in dem ein führendes Cluster für Halbleitertechnologie in Europa entstanden ist. Für die Gewerbegebiete Airportpark und Rähnitzsteig laufen Bebauungsplan-Verfahren für eine Erweiterung. Das Gewerbegebiet Flughafen soll zwölf Hektar neue Gewerbefläche umfassen.

Die Infrastruktur muss mitwachsen

Mit Grundstücken ist es noch nicht getan. Infrastruktur heißt, Medien wie Strom, Gas, Wasser und Abwasser an den Bedarf von Unternehmen anzupassen, die zu den Großverbrauchern zählen. Ralf Strothteicher, Geschäftsführer der Stadtentwässerung Dresden GmbH (SEDD), nennt eine beeindruckende Zahl: Die Industriebetriebe im Dresdner Norden schicken Abwassermengen zur Kläranlage, die 200.000 Einwohnerwerten entsprechen.

Die Industrie in Dresden wächst und die Infrastruktur muss mitwachsen. Wasserversorgung als auch Abwasserbeseitigung haben im Nordraum die Kapazitätsgrenze erreicht. Es gibt keine Reserven. Sollten Störungen im Netz auftreten, hätten Versorger und Entsorger nichts zum zusetzen.

Wer Abwasser verursacht, braucht vorher Wasser. Steffen Heine, Geschäftsführer der SachsenNetze GmbH, berichtet von einem enormen Anstieg des Wasserbedarfs dank boomender Chiphersteller und immer mehr Neuansiedlungen. SachsenNetze arbeitet längst an einer Verstärkung des Wassernetzes und vor allem einer Abkopplung vom Trinkwassernetz

Trinkwasser ist viel zu schade

Trinkwasser ist viel zu wertvoll, um es als Betriebswasser einzusetzen. Deshalb lässt das Versorgungsunternehmen an der Saloppe Brunnen errichten, um Grundwasser aus dem Uferbereich der Elbe in den Norden pumpen zu können. Im Ostragehege fahnden die Experten von Sachsen Netze nach weiteren Betriebswasserpotenzialen. 40.000 Kubikmeter pro Tag könnten gefördert und mit einem Pumpwerk über eine neue Industriewasserleitung in den Norden gepumpt werden.

Industrie hat auch Hunger nach Strom und Gas, deshalb hat Heine auch die Energienetze ausbauen lassen und beispielsweise im Airportpark einen neuen Netzknoten errichtet. Auf dem Grundstück ist noch so viel Platz, dass SachsenNetze bei Bedarf ein vollwertiges Umspannwerk errichten könnte. Das Gasnetz ist gut ausgebaut, wurde aber mit einem neuen Hochdruckring verstärkt.

Das Abwassersystem ist komplett ausgelastet und bei stärkeren Regenfällen schon überlastet. Sämtliche Abwässer aus den nördlichen Industriegebieten fließen laut Strothteicher über die rechtselbische Kanalisation und den Neustädter Abfangkanal zur Kläranlage. Die Lösung: Ein neuer Abwassersammler, Arbeitstitel „Industriesammler Nord“, der mit 6800 Kubikmetern pro Stunde klarkommt.

Gigantische Kosten

Die Kosten für die Vorhaben sind durchaus gigantisch: Wenn es gelingt, ein Betriebswassersystem zu installieren, werden gut 46 Millionen Euro brutto gebraucht. Die SEDD kalkuliert mit 50,1 Millionen Euro brutto für den Industriesammler Nord. Die Stadt hofft auf Fördermittel in Höhe von 75 Prozent vom Freistaat Sachsen, der Eigenanteil von 25 Prozent soll mit städtischen Geldern und Mitteln der SEDD gedeckt werden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Investitionspaket für den Dresdner Norden liegt den Stadträten am Donnerstag und Freitag zur Beschlussfassung vor. Die Zeit drängt, denn die Fördermittelströme versiegen allmählich. Die SEDD will laut Strotheicher Mitte 2022 mit den Arbeiten beginnen, bis 2026 soll der neue Sammler fertig sein.

Franke sieht einen enormen Standortvorteil für Dresden: „Wir können kurzfristig reagieren, wenn wir Anfragen von Unternehmen erhalten.“ Der Ausbau der Infrastruktur sei eine Investition in die Zukunft. „Wir können und werden das Wachstum der Industrie in Dresden nicht an den Medien scheitern lassen“, verspricht der Amtsleiter.

Von Thomas Baumann-Hartwig