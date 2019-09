Mehrheit im Stadtrat steht - Dresden ruft den Klimanotstand aus Dresden wird die 56. Kommune in Deutschland, die den Klimanotstand ausruft. Die Mehrheit für den Stadtrat steht, nachdem die Grünen konkrete Maßnahmen in den Antrag der Fraktionslosen und der SPD geschrieben haben. Klimaschutz soll und wird wehtun, heißt es.

Sieht so eine Stadt aus, in der der Klimanotstand herrscht? Dresden am Abend mit dem Licht des Riesenrads am Postplatz. Quelle: Sebastian Kahnert