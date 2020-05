SPD-Anfrage offenbart: Dresden hat neue Pläne für Schulstandorte

Dresden

Die Stadtverwaltung hat überraschende Pläne für verschiedene Schulstandorte in Dresden. Das wurde am Donnerstag durch eine Anfrage der SPD-Fraktionschefin Dana Frohwieser im Stadtrat bekannt.

Demnach soll die bislang auf der Cockerwiese geplante Oberschule einen neuen Standort erhalten. Das Bauvorhaben werde „nunmehr am Standort Lortzingstraße/Dürerstraße verortet“, heißt es in einem Schreiben der Verwaltung an die Stadträte, auf das Frohwieser in der Fragerunde aufmerksam machte.

Sittel bestätigt neue Pläne

Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel, der derzeit auch für den Bildungsbereich zuständig ist, der mit dem Wechsel von Hartmut Vorjohann (beide CDU) in die Staatsregierung vakant wurde, bestätigte die Pläne. An der Cockerwiese, wo auch eine Grundschule geplant ist, stünden Aspekte der Schulplanung und der Stadtentwicklung gegen den Oberschulbau.

Gleichzeitig verkündete Sittel, dass das Bertolt-Brecht-Gymnasium einen Neubau erhalten könnte. Das ist die Abkehr von seit Jahren verfolgten Plänen. Das Gymnasium besteht aus einem Hauptgebäude an der Lortzingstraße, einem Typ-Dresden-Bau aus DDR-Zeiten, der schon mit Millionenaufwand teilsaniert wurde, und einem Nebengebäude an der Dürerstraße. Dieses Gebäude sollte bislang abgerissen und durch einen Neubau ersetzt und das Hauptgebäude vollständig saniert werden.

Noch im Februar andere Pläne

Im Oktober 2019 erklärte der damalige Bildungsbürgermeister Vorjohann, am längsten müsse das Bertolt-Brecht-Gymnasium auf bauliche Veränderungen warten. Sanierung und Neubau könnten rund 31,9 Millionen Euro kosten und vom Februar 2023 bis August 2025 über die Bühne gehen. Noch im Februar 2020 bestätigte die Verwaltung die Pläne für den Doppelstandort von Oberschule und Grundschule auf der Cockerwiese,

Nun ist nach Sittels Angaben geplant, die Gebäude des Gymnasiums abzureißen. Eine Oberschule einschließlich Sporthalle neu zu bauen sowie einen Neubau für das Bertolt-Brecht-Gymnasium zu errichten. Sittel betonte jedoch, dass die Überlegungen nicht abgeschlossen seien. Details würden noch diskutiert und dann mit der Beschlussvorlage für die Entscheidung des Stadtrats auf den Tisch kommen.

Von Ingolf Pleil