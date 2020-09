Dresden

Der Landeshauptstadt stehen Einschnitte bei den Zuschüssen des Landes bevor. Es könnte ein Minus im zweistelligen Millionenbereich entstehen.

Hintergrund ist ein internes Gutachten zur Finanzverteilung zwischen den Kommunen. Dresdens Finanzbürgermeister Peter Lames will sich gegenwärtig noch nicht dazu äußern. Derzeit laufen nach den Angaben des SPD-Politikers noch Gespräche unter anderem mit dem sächsischen Finanzministerium. „Oberbürgermeister Dirk Hilbert wird dabei auch selbst an den Verhandlungen teilnehmen“, fügte Lames hinzu.

Dahinter stehen komplizierte Verteilungsmechanismen für Gelder des Landes zwischen Freistaat und Kommunen sowie den Städten, Gemeinden und Landkreisen untereinander, die im Finanzausgleichsgesetz – FAG – geregelt sind. Da ist von „Hauptansatzstaffel“, „Schülernebenansatz“ und „Einwohnerveredlung“ die Rede. So schwer verständlich wie das klingt, ist es auch. Immer geht es aber ums Geld.

Kompliziertes System verteilt Milliarden

Stark vereinfacht läuft es ungefähr so: Die Kommunen haben verschiedene Aufgaben, sie müssen die Kinderbetreuung verwalten, Sozialleistungen verteilen, Autos zulassen oder das Versammlungsrecht mit dem Ordnungsamt überwachen. Dafür gibt es teilweise Gebühren, teilweise nicht. Vom Aufwand der Stadt werden die Einnahmen abgezogen. Die Differenz ist der Zuschussbedarf, den die Kommune für eine zu erfüllende Aufgabe hat. Dieser Bedarf wird teilweise vom Land ausgeglichen. Unterstellt wird dabei ganz grob, dass Städte mit mehr Einwohnern einen höheren Zuschussbedarf haben als kleinere. In diesem Jahr werden über diese Prozesse zwischen den Kreisfreien Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz rund 1,3 Milliarden Euro des Landes – sogenannte Schlüsselzuweisungen – verteilt. Bei den Gemeinden in den Landkreisen geht es um knapp 1,1 Milliarden.

Da kommt das aktuelle Gutachten von Wirtschaftsprofessor Daniel Schiller aus Greifswald ins Spiel. Regelmäßig muss überprüft werden, ob die Finanzverteilung noch den Kostenentwicklungen in den Kommunen entspricht, sonst könnte das FAG gegen die Verfassung verstoßen. Die Prüfung stand jetzt wieder an und hat dem Vernehmen nach allerlei Umschichtungsbedarf ergeben.

Für Dresden sieht es dabei nicht besonders gut aus, das böse Wort vom „Verlierer“ macht die Runde. Ob das so ist, hängt von der Betrachtungsweise ab. Letztlich soll das FAG eine gerechte Verteilung der Landesgelder auf die Kommunen ermöglichen, die den entsprechenden Bedarf haben. Debatten darum gibt es, so lange es das FAG gibt. Dresden gilt jedoch als relativ finanzstark. Pikant an der Debatte in diesem Jahr: An der Spitze des Finanzministeriums sitzt mit Hartmut Vorjohann ( CDU) der Mann, der früher als Dresdner Finanzbürgermeister vehement für die Interessen der Stadt bei der Finanzverteilung des Landes eingetreten ist.

Gutachter sieht Anlass für Umverteilung

Das seit einigen Tagen intern vorliegende Gutachten kommt nun dem Vernehmen nach unter anderem zu dem Schluss, das kleinere Kommunen bis 10 000 Einwohner einen höheren Zuschussbedarf haben, mittlere Städte wie Radeberg, Radebeul oder Pirna demgegenüber einen etwas geringeren. Bei den Großstädten sieht das Gutachten offenbar keinen Anlass mehr, Dresden und Leipzig im bisherigen Maß pro Einwohner höher zu bedenken als Chemnitz. Dadurch würde die mittelsächsische Stadt künftig mehr vom Gesamtkuchen bekommen, Messestadt und Landeshauptstadt etwas weniger.

Zudem empfiehlt das Gutachten auch Veränderungen im Hartz-IV-System. Bislang bekommen Großstädte und Landkreise Ausgleichsleistungen vom Land, die sich nach einer wiederum komplizierten Berechnung von Belastungen und Entlastungen durch die Hartz-IV-Reform von 2004 ergeben. Künftig soll dieser Ausgleich an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften gemessen werden, denen die Kommunen beispielsweise die Kosten der Unterkunft erstatten. Von dieser Umstellung profitiert tendenziell eher Leipzig, Dresden eher nicht.

Genauere Förderung für Bildungsaufgaben

Um die Gelder des Landes noch zielgenauer zu verteilen, soll neben dem Mechanismus, der Schülerzahlen berücksichtigt („Schülernebenansatz“), künftig auch der Bereich „frühkindliche Bildung“ stärker betrachtet werden. Dafür werden die Zahlen für Kinder im Alter bis unter elf Jahren in Krippen, Kindergärten und Horten stärker einbezogen. Kinder und Schüler sollen zu einem Bildungsfaktor im FAG zusammengelegt werden. Wie sich das für Dresden auswirkt, ist noch nicht nach außen gedrungen.

Damit ist für die Öffentlichkeit auch noch unklar, was unter dem Strich für die Landeshauptstadt herauskommt. Ein Zuschussverlust von 13 Millionen Euro geistert durch den politischen Raum in Dresden. Finanzbürgermeister Peter Lames äußert sich nicht zu konkreten Zahlen: „Nicht zuletzt wegen der Corona-Krise sind die Auswirkungen, die einzelne Detailänderungen an der Systematik des sächsischen Finanzausgleichs haben, sehr schwer abschätzbar.“ Insofern ist es aus Sicht des Bürgermeisters derzeit „wenig zielführend, einzelne Aspekte einer insgesamt sehr komplexen Materie während der laufenden Verhandlungen und vor der für Mitte September angesetzten aktualisierten Steuerschätzung auf Bundesebene herauszugreifen“.

Von Ingolf Pleil