Dresden

Stadträte mehrerer Fraktionen haben die Einrichtung eines zeitweiligen Corona-Ausschusses ins Spiel gebracht. „Der Rat hat ein berechtigtes Interesse, bei der Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen besser mitgenommen zu werden. Dieses Recht müssen wir weiter einfordern“, erklärte SPD-Stadtrat Richard Kaniewski, der das Krisenmanagement von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) seit Längerem kritisiert.

Sozialdemokraten fordern Lenkungsgruppe

Die Sozialdemokraten hatten eine Ratsinitiative zur Gründung einer Corona-Lenkungsgruppe gestartet, die aber jäh gescheitert ist. Die Rathausspitze erklärte, dass dies nicht in der Kompetenz des Stadtrats liege und nur der Oberbürgermeister eine Lenkungsgruppe einberufen könne. „Da beißt sich die Katze in den Schwanz: Wir fordern mehr Transparenz und Kommunikation vom OB – und die Stadtspitze teilt mit, dass dies nur der OB ermöglichen könne“, ärgert sich Kaniewski.

Der SPD-Stadtrat forderte Hilbert auf, eine Lenkungsgruppe einzurichten. „Eine gemeinsame Linie von Rat und Stadtspitze ist dringend notwendig, vor allem für die Akzeptanz von Maßnahmen bei den Bürgern unserer Stadt.“ Sollte die Stadtspitze kein adäquates Angebot unterbreiten, würden die Stadträte Möglichkeiten der Umsetzung forcieren, kündigte Kaniewski an. „Wir machen unsere Vorschläge und Forderungen ja nicht um des Streites willen, sondern weil das Dresdner Corona-Management kooperativer und zielgerichteter sein könnte.“

Kaniewski : Stadtspitze und Rat müssen gemeinsam auftreten

Kommunikation, Transparenz und Kooperation sollten nichts Außergewöhnliches, sondern gerade in Krisenzeiten etwas Selbstverständliches sein. „Wir müssen der Pandemie gemeinsam begegnen. Stadtspitze und Rat müssen gemeinsam vorbildhaft auftreten“, forderte Kaniewski.

Kai Schulz, Sprecher der Stadtverwaltung, verwies auf die informelle Beteiligung der Stadträte über den Ältestenrat. Der Oberbürgermeister oder seine Vertreter würden die Fraktionsvorsitzenden in diesem Gremium über alle Schritte der Stadt in Kenntnis setzen. Der Leiter des Gesundheitsamtes Frank Bauer sei bei den Sitzungen des Ältestenrats anwesend.

Erfüllung einer Pflichtaufgabe nach Weisung

Die Umsetzung von Coronaregeln sei aber eine Aufgabe, die sich der demokratischen Kontrolle durch den Stadtrat entziehe. Es sei beispielsweise nicht denkbar, dass eine Lenkungsgruppe die Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung vertage. „Das sind Aufgaben, die klar geregelt sind und die die Verwaltung leisten muss.“

Die Stadtverwaltung sehe auch einen zeitweiligen Corona-Ausschuss skeptisch. „Auch zeitweilige Ausschüsse dürfen sich nur mit Dingen befassen, die in die Zuständigkeit des Stadtrats fallen.“

Der für das Rechtsamt zuständige Finanzbürgermeister Peter Lames, wie Kaniewski Mitglied der SPD, schreibt in seiner Stellungnahme: „Beim Vollzug des Infektionsschutzgesetzes handelt es sich um die Erfüllung von Pflichtaufgaben nach Weisung.“ Der Stadtrat könne bei Weisungsaufgaben dann beratend tätig werden, wenn es an einer Weisungslage fehle und Handlungsspielräume für die Kommunen bestünden. Beides sei bei der Coronaproblematik aber nicht der Fall. „Zu einem derart weitgehenden Übergriff in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters ist der Stadtrat nicht befugt“, schreibt Sozialdemokrat Lames.

Von Thomas Baumann-Hartwig