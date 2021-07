Dresden

Nicht mehr Tempo 50 in der Stadt und 30-er Zonen, sondern 30 km/h als Höchstgeschwindigkeit und 50 auf den Hauptstraßen? Einen entsprechenden Antrag der Grünen für den Stadtrat haben die Stadtbezirksbeiräte nun beratend auf der Tagesordnung.

Senkung der Unfallzahlen

Es geht, so die Stadtratsfaktion Bündnis 90/Die Grünen in ihrem Antrag, um mehr Sicherheit, weniger Lärm und bessere Luft. Die Stadt Dresden solle sich gemeinsam mit Leipzig und dem Deutschen Städtetag für die Umsetzung des Bundestagsbeschlusses vom 17. Januar 2020 einsetzen, ein generelles Tempolimit von 30 km/h in Modellprojekten zu erproben und zumindest in einem abgegrenzten Stadtgebiet einen Modellversuch mit wissenschaftlicher Begleitung durchzuführen.

Bis zum 31. Oktober 2021, heißt es weiter, solle der Oberbürgermeister dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften einen Vorschlag unterbreiten, welche abgegrenzten Stadtgebiete in Dresden für diesen Modellversuch geeignet wären.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Auch in Dresden gibt es einen problematischen Anstieg an Unfällen mit Beteiligung von Radfahrenden, obwohl verschiedene Konzepte, wie das Radverkehrskonzept oder der Verkehrsentwicklungsplan, eine Senkung der Unfallzahlen zum Ziel haben“, heißt es in der Begründung.

Tom Fabian Knebel, der für die Grünen im Stadtbezirksbeirat Altstadt sitzt, erläuterte dort den Antrag. Er wies darauf hin, dass bundesweit zurzeit Tempo-30-Zonen erst dann eingerichtet würden, wenn bereits Unfälle passiert seien. Die vom Bundestag beschlossenen Tests zielten deshalb auch auf eine Änderung der Straßenverkehrsordnung.

Argumenten der AfD-Vertreter, der Antrag gehe an der Realität vorbei, weil bei steigender Anzahl von Autos in Dresden ein Tempolimit zu noch mehr Schadstoffausstoß führe, hielt Knebel entgegen, es sei zwar korrekt, dass bei gleicher Strecke und konstant 50 km/h weniger schädliche Emissionen entstünden als bei 30 km/h. Das gelte aber im Stadtverkehr durch das ständige Anfahren und Bremsen nicht. Inwieweit das zutrifft, dürfte wohl in wissenschaftlich begleiteten Modellversuchen zu klären sein.

Altstadt als Testgebiet?

Stadtbezirksamtsleiter André Barth wies darauf hin, dass Dresden als Mitglied im Deutschen Städtetag die entsprechenden Forschungsprojekte des Bundes unterstützt. Deren Ergebnisse würden für 2023 erwartet. Aus dem Rathaus hieß es dazu, ein vorbereitender Modellversuch könnte für Dresden angepasst werden.

Während der Antrag in Blasewitz und Leuben abgebügelt wurde, stimmten die Altstadt-Beiräte wie zuvor auch der Stadtbezirksbeirat Neustadt dafür, gaben aber dem Stadtrat auch noch eine Änderung mit auf den Weg: den gesamten Stadtbezirk Altstadt explizit als geeignetes Testgebiet auszuweisen.

Von Holger Grigutsch